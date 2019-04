“Dragon Ball Super”: Los ángeles cobrarían mayor protagonismo en la nueva temporada de la serie | FOTOS

La saga “Dragon Ball Super” se encuentra en una etapa de descanso tras el enorme éxito que significó la película “Dragon Ball Super: Broly”, pero eso no quiere decir que la franquicia haya llegado a su fin. Por el contrario, el anime regresará pronto a las pantallas con una nueva historia.

Ahora, hay muchas hipótesis sobre lo que podría suceder tras el Torneo del Poder. Lo más probable es que sea el mismo arco argumental de Toyotaro en el manga; es decir, con ‘Moro’ como el nuevo villano, pero podría tener una gran sorpresa.

En el reinicio de “Dragon Ball Super” podría surgir una trama inesperada que Akira Toriyama habría estado trabajando desde hace algunos años y tendría que ver con la aparición de ‘Whis’ y los demás ángeles.

Whis apareció por primera vez en la cinta “Dragon Ball Z: La batalla de los dioses” como el acompañante celestial del dios de la destrucción Beerus, y uno de los secretos en torno a él es que es uno de los trece hijos del Gran Sacerdote, pero no ha tenido más protagonismo que en sus entrenamientos con Goku y Vegeta.

Ahora, luego del Torneo del Poder, una teoría señala que los entes celestiales estarían por ejecutar un plan malvado para apoderarse del Universo derrotanto a Zeno Sama (el ser más poderoso de todos los universos.

La idea cobra fuerza al notar al origen de estos personajes. Como acostumbra Toriyama, todos los nombres de sus personajes tienen un origen en alguna curiosidad. Pero, en lugar de utilizar verduras o ropa interior, en esta ocasión usó bebidas alcohólicas, algo que puede considerarse como relativamente peligroso.

Asimismo, el dibujante Toyotaro podría haber dado una pista sobre este plan malvado en 2017, cuando dibujó a dos ángeles de aspecto malvado que no se habían visto antes en la serie.

Cabe señalar que, si bien solo se trata de una hipótesis y todavía no se ha revelado el verdadero plan del Gran Sacerdote, no sería descabellado pensar que con su inmenso poder, los ángeles no adquieran mayor protagonismo.