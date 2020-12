Desde que Barack Obama dejó la presidencia de Estados Unidos, en el mundo del entretenimiento se deslizó la probabilidad sobre una película biográfica del exmandatario, pero hasta la actualidad es un proyecto que no se concreta.

Pese a que no hay nada confirmado para la realización de una cinta sobre Obama, el expresidente se refirió a esta posibilidad en una entrevista con “360 With Speedy Morman”, donde señaló que el cantante Drake tiene la aprobación de su familia para interpretarlo en la pantalla grande.

“Diré esto, Drake parece ser capaz de hacer lo que quiera. Quiero decir, es un hermano talentoso, talentoso. Entonces, si llega el momento y él está listo… Drake tiene, lo que es más importante, creo, el sello de aprobación de mi hogar. Sospecho que Malia y Sasha (sus hijas) estarían bien con eso”, dijo Barack Obama para “360 With Speedy Morman”.

Barack Obama aprobó a Drake para que lo interprete en la pantalla grande luego que el rapero había expresado sus deseos de darle vida en una entrevista con la revista “Paper”.

“Espero que alguien haga pronto una película sobre la vida de Obama porque podría interpretarlo. Veo todas las direcciones. Cada vez que lo veo en la televisión, no cambio de canal, definitivamente presto atención y escucho las inflexiones de su voz. Si le preguntas a alguien que me conoce, soy bastante bueno con las impresiones. Lento pero seguro, no estoy en el modo de estudio porque nadie me ha llamado por nada, pero solo presto atención para que cuando llegue el día no me apresure a aprender a hablar como él”, señaló el rapero.

