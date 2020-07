La cantante Dua Lipa estrenó el tema “Hallucinate”, canción que busca transportar a los oyentes a los años 90. Producido por SG Lewis & Stuart Price, el tema forma parte de su nuevo álbum “Future Nostalgia”, el mismo que también incluye las canciones “Don’t Start Now”, “Physical” y “Break My Heart”.

El tema llega acompañado de un increíble videoclip el cual se ha inspirado en la estética de Studio 54 y los dibujos animados de varias épocas icónicas, haciendo de este audiovisual todo un espectáculo para los ojos y los oídos por igual.

Dirigido por Lisha Tan de The Mill, conocida por su estilo de ilustración y animación, el video está repleto de personajes eclécticos y divertidos, e incluye una caricatura totalmente animada de la artista Dua Lipa.

Desde el lanzamiento de su primer sencillo en 2015, Dua Lipa se ha convertido en una de las artistas jóvenes más populares de la escena musical a nivel global. Su álbum debut homónimo ha acumulado 5 millones de ventas en todo el mundo, con ventas de sencillos que alcanzan los 70 millones y el video de su éxito "New Rules" la convirtió en la artista solista femenina más joven en alcanzar los mil millones de visitas en YouTube.

Dua Lipa hizo historia en los BRIT Awards 2018 como la primera artista femenina en obtener cinco nominaciones, con 2 victorias para British Breakthrough Act y British Female Solo Artist. Luego recibió dos premios Grammy por Best New Artist y Best Dance Recording por ‘Electricity’, su colaboración con Silk City al año siguiente.

A finales de 2019, Dua interpretó su sencillo número uno a nivel mundial “Don’t Start Now” en los MTV EMAs, ARIAs, AMAs y MAMA’s en el período previo al lanzamiento de su último álbum, “Future Nostalgia”.

VIDEO RECOMENDADO

Mira aquí el tráiler de la película “La Vieja Guardia”

Mira aquí el tráiler de la película “La Vieja Guardia”