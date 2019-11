Dulce María: ¿por qué Christopher Uckermann no asistió a la boda de la ex RBD?

Dulce María se casó con el productor musical Paco Álvarez el pasado fin de semana. La ceremonia fue de ensueño, ya que estuvo repleto de romanticos detalles y prueba de ello fue el vestido de la novia. Pero lo que más llamó la atención fue el posible reencuentro del ex grupo RBD; sin embargo, esto no pasó.



Hace meses, la cantante aseguró que invitaría a sus ex compañeros a su boda y se presumió que esto no había sido así, ya que ni uno estuvo presente, pero Christopher Uckermann , quien fuera su pareja en la exitosa telenovela juvenil ‘Rebelde, contó que recibió su invitación, pero lamentablemente no logró asistir.



El actor y cantante contó que recibió su invitación a tiempo, pero por diversos motivos no pudo presentarse en este momento especial para Dulce María y así acabar con todos los rumores que se han comenzado a dar sobre esto.



¿POR QUÉ CHRISTOPHER UCKERMANN NO ASISTIÓ A LA BODA DE DULCE MARÍA?

Christopher Uckermann reveló las verdaderas razones por las que no pudo asistir a la boda de Dulce María.



“La felicito mucho, sí me invitó, me llegó la invitación”, contó el cantante y actor en declaraciones al periodista de espectáculos mexicano Eden Dorantes.



El artista contó que debido a un compromiso profesional que ya tenía pactado para ese día hizo que se vuelva imposible poder asistir y acompañar a su amiga en uno de los días más importantes de su vida.



“Tenía show ese mismo día”, explicó. “Entonces pues le mando un gran abrazo”.



El actor no asistió a la boda, pero tampoco le envió un regalo a Dulce. “La verdad no, pero le mandé muchos buenos deseos nada más”, se sinceró.



Además, aprovechó para confesar que no sabía sobre el nuevo bebé que espera su ex compañera de reparto y le deseo muchas bendiciones.



“No lo sabía, les mando mucho amor y pues maravilla yo quiero mucho a Anahí, le deseo lo mejor y qué bueno que crezca la familia”, aseveró.