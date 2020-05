Desde España y Miami, Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, el ‘Dúo Dinámico’, que en 1988 impuso el tema ‘Resistiré’, contaron a Trome las emociones que han experimentado desde que su canción se convirtió en el himno de la resistencia frente a esta pandemia por el COVID-19 que tiene a la humanidad luchando por sobrevivir y encontrar la cura. Ambos están agradecidos por las versiones profesionales y caseras que se han hecho y su mensaje es el mismo, seguir de pie para salir adelante.

No es la primera vez que ‘Resistiré’ se emplea en cruzadas solidarias, pero ¿alguna vez imaginaron que sería el himno de la resistencia humana frente a esta pandemia?

M.-La verdad es que siempre pensamos que era una buena canción, bien construida y que mostraba la manera de afrontar momentos difíciles de la vida, pero que fuera el himno de la resistencia no lo pensamos hasta que en Argentina en 2003 tuvieron una crisis económica muy fuerte con lo del corralito. Luego ha sido protagonista en otros casos, como hace tres años con una campaña para los niños del cáncer en España. Pero en el presente, con la pandemia que estamos sufriendo, ha sido una suerte de himno de resistencia frente a esta plaga que va a cambiar nuestra existencia.

Ramón vive en Miami y Manuel en España, ¿en esta pandemia se han llamado a las 8 de la noche salvando el cambio de horario, para cantarla o recordar alguna anécdota de ese 1988 cuando la interpretaron?

R.-Bueno, Manolo y yo estamos siempre en contacto, de nuestro WhatsApp sale humo, ja, ja. Pues la verdad que no nos llamamos precisamente a esa hora, pero sigo muy atento todas las noticias que llegan de España y del mundo. Me consta que Manolo sale a veces al balcón a corearla con sus vecinos.

El 14 de marzo en España se cantó, en medio de esta crisis por el COVID-19, ¿qué sintieron al escucharla en los balcones?

M.-Sentimos que…ojalá escuchando esta canción se pueda ayudar a paliar problemas de todo género: si fuera así ya habría valido la pena componerla.

R.-Escuchar a millones de gargantas, todos unidos ante la adversidad, cantar nuestra canción, nos llena de orgullo. Ya solo por eso hubiera merecido la pena el habernos dedicado a la música.

Y al interior de sus hogares, ¿cada uno ha compartido esta canción con sus nietos, hijos, cantándola en familia?

R.-Bueno, mi familia cercana es muy corta, mi esposa Shura y yo, no tenemos hijos, y Manolo está separado de los suyos que ya hacían vida propia antes del coronavirus, pero ahora están separados con más razón. ¡Y ellos están más orgullosos aún que su padre!

Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, el ‘Dúo Dinámico’, interpretan la canción original de 'Resistiré', himno de la pandemia. (Foto: Daniel Portes en Sitges)

David Bisbal, Alex Ubago y otros cantantes españoles la han interpretado y en México, con 30 voces en las que están Gloria Trevi, Bronco, Hash, Belinda, etcétera, ya la hicieron suya y la cantan, ¿qué les parece?, ¿les gustaría pasada la pandemia grabar una nueva versión con artistas de cada país que la están interpretando?

M.-Yo pienso y agradezco, que los mejores y más actuales cantantes de cada país hayan decidido interpretarla y ofrecer sus derechos para ayudar en lo posible a los demás, pero también quiero dar las gracias a las pequeñas y sencillas grabaciones que se han hecho en muchos casos con pocos medios, pero con mucho amor por dar a conocer su intención de estar con todos en el problema.

R.-Hay decenas de videos de no profesionales de la música, hechos en hospitales, en residencias de mayores, de militares, de policías, de personas en balcones de las grandes ciudades, de supermercados, ¡hasta de monjitas! cantando y bailando nuestra canción. Es todo muy emocionante.

En Perú, la productora de videos 14 y 6 hizo una versión familiar de ‘Resistiré’ con peruanos anónimos que se grabaron en sus casas cantando con sus hijos, nietos. Les alcanzo el link para que me puedan comentar esta iniciativa.

R.-¡Es una belleza! Tantos y tantas personas de todas las edades cantando a una voz. Gran trabajo de coordinación y montaje de 14 y 6, felicidades. Por cierto, el primer niño que entra cantando, me parece que tiene futuro.

En YouTube la versión de ustedes tiene más de 7 millones y el nuevo video más de 22 millones y el de México 1 millón ¿lloraron al saber que todos la cantan?

M.-Bueno, tienes que tener en cuenta que la canción salió en el LP ‘En Forma’ en 1988, y claro, son muchos años, cuando todavía no había estos sistemas de promoción, pero que tuvo gran éxito y la promocionó en gran manera Antonio Banderas en la película de Pedro Almodóvar ‘Átame’. Me he emocionado al comprobar que la canción llegue tan profundamente al corazón de tantas personas.

Toda la letra de ‘Resistiré' es una inyección de aliento, de ánimo, pero confieso que la parte que más me gusta es: “y cuando los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie”, ¿qué estribillo les cala más?

R.-La canción que escribió Manolo, con la idea de ‘Resistiré’ como título, y también con la frase del ‘junco que se dobla…’, fue lo que inspiró a Carlos Toro a escribir uno de los textos más potentes de la música pop en español, para mí la segunda después de ‘Mediterráneo’ de Joan Manuel Serrat. No hay una frase en vano, no hay nada de paja. Por eso ha perdurado y de forma espontánea e inesperada el gran público la eligió para estos momentos tan graves.

Ojalá y pronto soplen mejores vientos y puedan unirse en una gira por España y también por Perú.

M.-Ojalá que sea así y podamos salir y abrazar al vecino, al médico o a la enfermera que tanto han hecho por tantos. Esta pandemia ha servido también para escuchar: “Manuel, si necesitas algo, cuenta conmigo”. Parece mentira, pero estos han sido momentos tristes pero muy importantes los que hemos vivido: nos hemos humanizado. Pero hay que resistir para seguir viviendo.