Dwayne Johnson está alegre porque Baywatch marcó historia en los 'premios' Razzie [VIDEO y FOTOS]

Para no pocas personas, la adaptación al cine de la mítica serie Baywatch fue un rotundo fiasco. La opinión de la crítica especializada acerca de la cinta protagonizada por el fornido Dwayne Johnson resultó tan negativa que su pasaje a los 'premios' Razzie estaba asegurado ni bien se estrenó en los cines.



En razón a la ‘celebración’ de más reciente edición de este evento, Dwayne Johnson lanzó un video en su cuenta de Instagram, donde se mostró risueño y elogiado por la 'consideración' de Baywatch en los Razzie. Quién lo diría.



"Estoy emocionado porque me acabo de enterar que yo también me llevaré a casa un oro. No un Oscar, eso tal vez algún día, pero sí un Razzie", sostuvo Dwayne Johnson en el clip, el cual salió horas antes de celebrarse la última entrega de los premios de la Academia.



Pero ello no fue lo que más asombró a la gente que vio el video de 'The Rock'. Resulta que Baywatch ha roto todos los esquemas de lo espantosa que puede ser una película, asunto que obligó a la creación de una categoría especial en los Razzie.



"Pero aquí está la buena noticia. La película fue tan mala, que en realidad han tenido que crear una nueva categoría. No es broma, hay una nueva categoría sólo para Baywatch, es 'Una película tan mala que al final te gusta", contó Dwayne Johnson.