¿Dwayne ‘The Rock’ Johnson no estará en Rápidos y Furiosos 9 por su pleito con Vin Diesel?

Rápidos y Furiosos es una de las sagas cinematográficas más taquilleras de la historia de Hollywood y como tal, el vaivén de la relación entre dos de sus protagonistas –Dwayne Johnson ‘La Roca’ y Vin Diesel– es algo bien documentado por la prensa mundial de espectáculos.



Durante la filmación de The Fate of the Furious ( Rápidos y Furiosos 8 en español), Dwayne Johnson usó las redes sociales para ventilar su frustración sobre la actitud de uno de sus compañeros de reparto, que luego se confirmó que era Vin Diesel.

“Algunos saben manejarse y se comportan como verdaderos profesionales, mientras que otros no. Aquellos que no lo son son demasiado cabrones como para hacer algo al respecto. Cobardes”, dijo el exluchador de WWE en un post de Instagram publicado en agosto de 2016.



“Cuando vean esta película y parezca que no estoy actuando en algunas partes y que la sangre realmente me está hirviendo – pues están en lo cierto”, advirtió ‘The Rock’ en aquel entonces a sus seguidores sobre ciertas escenas de The Fate of the Furious.

Por su parte, Vin Dieselno consideró que existan animosidades entre Dwayne Johnson y él, por lo que en una entrevista que ofreció el año pasado al diario USA Today señaló que todos los rumores en torno a ese tema eran “completamente exagerados”.



Sin embargo, en declaraciones a la revista Rolling Stone , Dwayne Johnson reveló que la intermitencia en su relación se debe a un tema de profesionalismo, además que no está seguro si volverá para la novena entrega de Rápidos y Furiosos programada para el 2020.

Dwayne 'The Rock' Johnson habla sobre su feudo con Vin Diesel

“Vin (Diesel) y yo tuvimos algunas discusiones, incluyendo un importante cara a cara en mi tráiler. Y en lo que caí en cuenta es que tenemos diferencias fundamentales en filosofías sobre cómo abordar la realización de películas y las colaboraciones”, precisó.



“Me tomó algo de tiempo, pero estoy agradecido por esa claridad.

Ya sea que trabajemos juntos de nuevo o no”, añadió Dwayne Johnson, quien se encuentra trabajando en un spinoff de la saga Rápidos y Furiosos llamado Hobbs and Shaw con Jason Statham.

“Pero le deseo (a Vin Diesel) lo mejor, y no le guardo resentimientos solo por la claridad que tenemos”. Antes de terminar la entrevista, Dwayne Johnson sonrío y se retractó de lo que dijo. “De hecho, borra eso último de “resentimientos”. Quedémonos con lo de claridad”, dijo.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.