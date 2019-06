¡Qué tal dúo! Ed Sheeran anunció que lanzará una canción con el trapero argentino Paulo Londra | FOTOS

¡Sorpresa total! El cantante británico Ed Sheeran anunció el tracklist de su próximo disco, y también el nombre de sus colaboradores, entre los que destaca el trapero argentino Paulo Londra.

Según confirmó Ed Sheeran con una fotografía en sus stories de Instagram, su disco contará con artistas de la talla de Camila Cabello, Cardi B, Bruno Mars, Skrillex; sin embargo, sorprende ver en la lista a un artista de trap latino.

El intérprete de “Adán y Eva” y “Tal vez” participará de la canción “Nothing on you”, lo cual representa un salto internacional que el artista ya había comenzado con “Cuando te besé”, junto a Becky G.

“Gracias a todos los artistas increíbles con los que he trabajado en este disco por compartir tu talento conmigo. El Proyecto de Colaboración No. 6 sale el 12 de julio, espero que te guste tanto como a mí”, escribió en su publicación Ed Sheeran.

Ed Sheeran sorprende a todos al anunciar una colaboración con Paulo Londra. (Foto: Instagram) Ed Sheeran sorprende a todos al anunciar una colaboración con Paulo Londra. (Foto: Instagram) Ed Sheeran sorprende a todos al anunciar una colaboración con Paulo Londra. (Foto: Instagram)

Asimismo, el disco también contiene la canción "I don't care", en la cual Ed Sheeran participó junto a Justin Bieber, e incluso lanzaron un videoclip que ya cuenta con más de 116 millones de reproducciones en YouTube.

Cabe señalar que el nuevo disco de Ed Sheeran estrenará –según reveló el músico- el próximo 12 de julio a nivel mundial.

A continuación el tracklist completo de la producción discográfica:

- "Beautiful People" feat Khalid

- "South or the Border" feat Camila Cabello & Cardi B

- "Cross me" feat Chance The Rapper & PNB Rock

- "Take me back to London" feat Stormzy

- "Best part of me" feat Yebba

- "I don't care" feat Justin Bieber

- "Antisocial" feat Travis Scott

- "Remember the name" feat Eminem & 50 cent

- "Feels" feat Young THUG & J Hus

- "Put it all on me" feat Ella Mai

- "Nothing on you" feat Paulo Londra & Dave

- "I don't want your money" feat H.E.R.

- "1000 nights" feat Meek Mill & Boogie Wit da hoodie

- "Ely to break my heart" feat Skrillex

- "Blow" feat Bruno Mars & Chris Stapleton