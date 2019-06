Adamari López rompe en llanto al recordar las tiernas palabras que Edith González le dedicó a su hija Constanza

La muerte de Edith González ha golpeado muy fuerte en la farándula mexicana. La actriz de 54 años falleció tras perder su batalla contra el cáncer de ovarios. Lamentablemente, sufrió de muerte cerebral y su familia optó por desconectarla de las máquinas.

Quien no pudo evitar el llanto al recordarla a ella y su lucha fue Adamari López. La conductora del programa de Telemundo, Un Nuevo Día, leyó las palabras que Edith Tapia le dedicó a su hija Constanza, por el Día del Niño.

"Le dice que es el amor de mi vida, es tierna, inteligente, que ama la música, que tiene un corazón enorme. Dice: 'Dios me la prestó y yo creo que es mía. La gente me dice que es una niña muy buena y muy buena labor he hecho'", leía Adamari López.

Mientras más leía, las lágrimas caían por su rostro. La boricua se sentía identificada con Edith González y sus palabras a su hija, así como a la batalla contra su mal. Recordemos que Adamari López sufrió de cáncer de mama.

"Es muy fácil con la fortaleza que ella tiene para hablar en esos momentos de lo que es el cáncer y la fortaleza que una tiene que tener para salir adelante. Es cierto, pero por dentro también debes haber pasado momentos muy difíciles", explicaba Adamari López.