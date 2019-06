Ana Patricia Rojo llora muerte de Edith González y asegura que mexicanos están muy tristes por su partida

Por Samantha Aguilar

Ana Patricia Rojo fue la actriz que reemplazó a Edith González en la telenovela 'Mujer de Madera', producción que la rubia tuvo que abandonar debido a su avanzado estado de gestación, allá por el 2004, por ello la muerte de la artista el jueves por la mañana generó una ola de tristeza no solo en ella sino también en todos los mexicanos y de ello conversó con nosotros desde México.



Para Ana Patricia Rojo la muerte de Edith González fue un golpe muy duro para los mexicanos, ya que la actriz era uno de los íconos de las telenovelas que llevó el nombre de su país por todo lo alto en varios países del mundo.

“En estos momentos en México se vive una tristeza muy grande, teníamos la percepción de que ella ya había ganado la batalla. Ella fue una gran luchadora, una mujer valiente que se fue dejando huellas”, dijo muy apenada Ana Patricia Rojo.

Foto promocional de Edith González en el papel de 'Marissa Santibañez' en "Mujer de Madera". (Foto: Televisa)

-¿Cómo era tu relación con Edith González?

La conocía de toda la vida. Recuerdo que hace unos meses fue a visitarnos al teatro cuando estaba en cartelera la obra Arpías, tuvo comentarios muy bonitos y cariñosos sobre mi trabajo en la obra. Me dio mucho gusto haber conversado con ella, en aquella oportunidad.



-¿También las unió el hecho de haber protagonizado en diferentes momentos "Mujer de madera"?

Aceptar el papel de esa telenovela fue un reto muy grande, creo que fui muy osada, pues Edith y yo éramos muy diferentes físicamente. Yo era diez años menor, más alta, ella era una persona profundamente querida, no sabía si los fans lo iban a tomar bien, era un cambio muy fuerte para ellos, pero no podía decirle que no a un protagónico y menos a uno que había ganado en un casting. Era un papel que lo podía haber hecho otra actriz, pero me eligieron a mí, Edith se retiró porque salió embarazada.



-¿En algún momento después de las grabaciones tuvieron un acercamiento o hablaron del papel?

No, ninguna de las dos hizo un comentario al respecto del personaje, ni bueno, ni malo. Yo siempre tuve una relación excelente con Edith González.



-Actualmente Adela Noriega padece de cáncer, y Edith González perdió la batalla contra esta enfermedad ¿Consideras que debemos hacer un llamado a la prevención?

Muchas mujeres dejan de ir al médico por vergüenza, pero no la tenga, también auto explórense ustedes mismas, no tengan temor de tocarse. Al cuidarnos, estamos haciéndolo con nuestra familia. Las enfermedades se presentan en cualquier momento, con la prevención podemos enfrentarlas.



Foto promocional de Ana Patricia Rojo en el papel de 'Marissa Santibañez' en "Mujer de Madera". (Foto: Televisa)

Ana Patricia Rojo regresará al Perú para participar de la obra ‘Divinas’ junto a un elenco integrado por Lupita Ferrer, Gaby Spanic y Alicia Machado. El 19 de julio se presentarán en Lima en el Centro de Convenciones del María Angola.