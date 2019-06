Angélica Vale fue tachada de insensible por no lamentar la muerte de Edith González y reírse en un video

Edith González falleció el pasado jueves 13 de junio, a los 54 años tras una batalla por años contra el cáncer a los ovarios, causado conmoción en la farándula mexicana e internacional. Una de las actrices más criticadas por no lamentarse por la muerte de la artista fue Angélica Vale en Instagram, algo que sí hizo en su cuenta de Twitter.

Edith González sufrió de muerte cerebral y su familia decidió desconectarla de las máquinas, a propio pedido de la rubia. Después de que sus restos estuvieran siendo velados en el Panteón Francés, un día después fueron trasladados hasta el Teatro Jorge Negrete para darle un homenaje póstumo.



Angélica Vale fue criticada por no mandar un mensaje de solidaridad para la familia de Edith González en su cuenta de Instagram, emocionada por el partido de México vs Cuba por la Copa de Oro, el mismo día que falleció la actriz.



Angélica Vale fue tachada de insensible en Instagram. Sin embargo, los defensores de la comediante salieron al frente, indicando que si bien no expresó su pésame en esa red social, sí lo hizo en Twitter.



"Consternada con esta noticia... Descansa en paz querida Edith (González)", escribió Angélica Vale en su cuenta de Twitter, poniendo fin al debate.



Angélica Vale fue tachada de insensible por no lamentar la muerte de Edith González. (Video: Instagram)