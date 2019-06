Constanza se despide de su madre Edith González: "En vez de enfrentar al mundo con odio, tú lo venciste con amor"

Una carta llena de amor. Constanza, la hija de Edith González, le escribió un extenso texto a la memoria de su madre, quien falleció tras batallar por años con el cáncer a los ovarios.

La jovencita que está por cumplir los 15 años de edad le dedicó solo palabras de elogio y admiración a su madre y la recordó en varios momentos de su vida. Su tío, Víctor Manuel, leyó el texto en el programa 'Ventaneando'.

"Mi mamá fue una persona formidable. Era una excelente madre. Nunca tomó como excusa su trabajo para no hacerlo. De pequeña, recuerdo que sin importar que tan cansada llegaba de trabajar y siempre me daba un beso. Y a la mañana siguiente, no le importaba que la levantara a las 6 de la mañana para jugar", dice la carta.

La hija de Edith González resaltó que ella y su madre aprendían una de otra y que la actriz nunca puso su trabajo como excusa para desatenderla. Por eso Constanza manifestó que entre ellas el amor siempre estuvo presente.

"Siempre hubo un beso sin importar la hora. Al igual, nunca tomó ser buena madre como una excusa para no ser buena en el trabajo. Recuerdo que siempre me decía: 'La carta de resignación de un actor es la muerte'. Y así lo hizo. Le encantaba aprender y siempre que nos íbamos de viaje era mi guía de turistas", declaró en su carta Constanza.

Además, la hija de Edith González recordó uno de los papeles de la intérprete en la pantalla chica: Doña Bárbara. Tomó este personaje como ejemplo para describir a su madre: fuerte e independiente. Pero remarcó una gran diferencia entre la ficción con la realidad:

"Me llevó a recoger todo el mundo (...) Recuerdo que me enseñaba películas y yo a ella, música. Cuando tenía 4, mi mamá se fue a hacer una telenovela llamada Doña Bárbara. Y ella fue la mejor. Mamá, aunque Doña Bárbara es un personaje muy fuerte, independiente y macho, ya hubiera querido yo ser la mitad de mujerón que fuiste tú. Porque, a comparación de ella, en vez de enfrentar al mundo con odio, tú lo venciste con amor. Te amo mamá", finalizó Edith González.