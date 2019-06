Constanza, hija de Edith González, está destrozada y triste por la muerte de la actriz | VIDEO | FOTOS  

¡Tristeza total! La repentina muerte de Edith González sorprendió a todos, pues en enero la actriz había comunicado que estaba completamente curada del cáncer de ovario que padecía desde hace tres años. Pero la que más ha sentido la pérdida de la artista es su hija Constanza, quien al momento de enterarse que su madre había partido a la eternidad estaba en la escuela.



De acuerdo a los medios mexicanos, Constanza Creel, de 14 años, había ido a la escuela por pedido de la familia, pues ya no había mucho que hacer por Edith González, quien se habría despedido de su hija antes de agravarse su estado de salud y sabiendo que el fin de sus días estaba cerca.



Al recibir la noticia de la muerte de Edith González, Constanza Creel lloró desconsoladamente y pidió ver a su madre, de quien no se ha separado desde entonces.



Durante el velorio de Edith González, algunos artistas hasta lloraron al declarar a la prensa, pues indicaron que la muerte de la actriz es una de las más tristes, ya que jamás mostró su dolor y fueron pocos los que sabían que el cáncer había regresado a su cuerpo, por lo que dejó de aparecer públicamente para luchar en privado contra esta terrible enfermedad.



Constanza es la que más ha llorado con el pésame que le han dado los amigos de la actriz, pues junto a Edith González habían pensado en realizar una gran fiesta si la artista superaba nuevamente la enfermedad.



Edith González fue la única que se ocupó de la crianza de Constanza. El lazo entre ambas se fortaleció en 2016, cuando a Edith le diagnosticaron cáncer de ovario.



Edith González dio una entrevista al show de Don Francisco en la que reveló que padecía la enfermedad y contó algunos detalles de su relación con Constanza. “La niña durante tres semanas se dormía a los pies de mi cama y no abandonó a su mamá. Es la cereza del pastel de mi vida”, había revelado.

Adamari López lloró por Edith González