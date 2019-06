Edith González estaba preparando fiesta de 15 años de su hija Constanza, pero la muerte le arrebató esa felicidad

Tras conocer detalles de la muerte de Edith González a causa de un cáncer agresivo a los ovarios , se supo que meses atrás la actriz se encontraba muy entusiasmada de celebrar el próximo cumpleaños de su hija Constanza, ya que la pequeña iba a cumplir 15 años y ella no quería dejar pasar esta fecha tan importante. Sin embargo, en plena organización de la fiesta la noticia de que el cáncer había regresado a su cuerpo de forma agresiva hizo que deje las cosas en stand by para someterse a un nuevo tratamiento y luego retomar todos los preparativos, pero la muerte le arrebató esa felicidad.



Así lo confirmó Vanessa Claudio, con quien Edith González trabajó en el que fuera su último proyecto 'Este es mi Estilo' , que se transmitía por Tv Azteca. La actriz se mostró muy afectada con la noticia y contó que la fallecida actriz planeaba los XV años de su hija.



“Ya no llegó a cumplirle el sueño a Constanza. Ella quería celebrar sus quince años, quería mantener la tradición, vestirla a lo grande, quería hacerlo todo, que la gente fuera vestida también de gala”, compartió la presentadora.

“Soy muy dichosa de haberla conocido. Le dije que era muy fan de Corazón Salvaje, y hasta me contó anécdotas de esa telenovela, como si yo fuera una fan VIP”, expresó Vanessa Claudio sobre Edith González.



Edith González falleció esta mañana en una clínica de México tras ser ingresada muy grave debido a la enfermedad que padecía. Horas después, se le declaró con muerte cerebral y su familia decidió desconectarla para que pueda descansar en paz.



Edith Gonzalez murió a los 54 años tras una ardua lucha contra el cáncer. Video: Canal N

En sus redes sociales y en homenaje al gran amor que Edith González sentía por su hija Constanza, se decidió colocar una última fotografía de ambas , lo cual llenó aún más de tristeza a sus miles de seguidores.