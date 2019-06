Frialdad y silencio: Así fue el encuentro entre la hija de Edith González y su padre Santiago Creel | VIDEO

No es secreto que la relación entre Constanza, la hija de Edith González, y su padre biológico, Santiago Creel, es casi inexistente. Por cuatro años tras el nacimiento de la menor, el político no la quiso reconocer y le pidió a la actriz que no haga pública su paternidad.

Ahora, tras la muerte de Edith González, Constanza y Santiago Creel vuelven a verse. El padre de la joven de 14 años estuvo presente en la misa en honor a la actriz, quien falleció por cáncer a los ovarios.

En unas imágenes difundidas por el programa mexicano Hoy, se aprecia a Lorenzo Lazo, el viudo de Edith González, sentado en primera fila. A su lado, aparece Constanza, y luego, Santiago Creel.

La hija de Edith González se muestra visiblemente afectada por la muerte de su madre y es consolada por su padrastro. Mientras, Santiago Creel solo los ve en silencio. En otro momento de la misa, el político saluda a la menor con un beso en su mejilla.

La jovencita apenas muestras la mínima reacción con este gesto y su rostro luce indiferente. Al contrario, la interacción con Lorenzo Lazo es más fluida y ambos parecen entenderse muy bien.

Edith González tuvo un romance con el político Santiago Creel y, producto de esa relación, la actriz dio a luz a Constanza. Sin embargo, durante los primeros 4 años de vida de la menor, se mantuvo en secreto la identidad del padre.

Finalmente, Santiago Creel reconoció como su hija a Constanza, pero la relación nunca llegó a ser cercana. La jovencita que está a punto de cumplir 15 años tuvo como figura paterna a su tío Víctor Manuel, hermano de Edith González y, tras el segundo matrimonio de la actriz, a Lorenzo Lazo.