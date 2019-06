Lorenzo Lazo, viudo de Edith González también batalla contra el cáncer | FOTOS

No solo perdió una, sino dos esposas. Lorenzo Lazo no puede escapar del cáncer y su fatídico destino. Recientemente, se reveló que el viudo de la actriz Edith González también batalla contra esta terrible enfermedad y por eso, no podrá hacerse cargo de Constanza, la hija de su amada.

La coordinadora general de Televisa, María Patricia Castañeda reveló la triste noticia durante una entrevista con el programa Hoy sin dar mayores detalles del estado actual del viudo de Edith González.

Lorenzo Lazo es un economista de 65 años que contrajo matrimonio con la intérprete de 'Salomé' en el 2010. El matrimonio se realizó en una ceremonia íntima en la que solo participaron los familiares más cercanos.

Un año antes de su segunda boda, Lorenzo Lazo perdió a su primera esposa por el cáncer. Ahora, tras la muerte de Edith González, su estado de salud ha salido a la luz ante la búsqueda de un tutor para Constanza.

Los restos de Edith González fueron velados en el Teatro Jorge Negrete donde se realizó una ceremonia póstuma en su honor. La actriz había pedido a su hermano Víctor Manuel que, en determinado caso, la desconectaran de las máquinas si sufría muerte cerebral, deseo que fue cumplido.