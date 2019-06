"Me voy a ir contigo hijita", las sentidas declaraciones de la mamá de Edith González

La muerte de Edith González tomó por sorpresa a muchos quienes creían que su lucha contra el cáncer a los ovarios había terminado. Su muerte a los 54 años aún duele entre sus familiares, sobretodo a su madre, Ofelia Fuentes.

La mamá de la actriz protagonizó una triste escena durante el homenaje que recibió en el teatro Jorge Negrete. "Se nos fue mi niña. No hallo palabras para darle a mi México, a mi pueblo México; se me fue mi niña, pero queda mi pueblo México"

Pese a que los días han pasado, doña Ofelia Fuentes aún siente pesada la ausencia de su hija. Pero unas recientes declaraciones han puesto en alerta a su familia y amigos más íntimos.

En entrevista con el programa "Venga la Alegría", Lorena Velásquez, amiga cercana de doña Ofelia Fuentes y la familia de Edith González, contó que la madre de la actriz de Salomé aún no supera la muerte de su hija.

Pero lo que más le preocupó fueron las frases que le dijo: "Ella dijo, 'me voy a ir contigo, hijita', se lo dijo en francés. Dijo 'quiero verla por última vez, me voy a ir contigo, hijita'. Cuando llegó a mi lado le dije, 'no, Ofe, ni digas'", contó Lorena Velásquez.

La amiga de doña Ofelia Fuentes le pidió ser fuerte y no hablar así pues su nieta Constanza la necesita ahora que su madre falleció. Además, le pidió a la familia de Edith González tener mucho cuidado con su salud que actualmente está quebrada.