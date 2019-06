Edith González anunció en enero que se curó del cáncer, quería ser mamá otra vez y regresar a las telenovelas | FOTOS

En una última entrevista a un portal venezolano, Edith González compartió sus deseos, proyectos y ganas ver crecer a su hija, pero la muerte se la llevó seis meses después tras perder su batalla contra el cáncer. La artista recordada por su papel en 'Doña Bárbara', falleció este jueves.

En una última entrevista que brindó al portal 'Panorama' de Venezuela, Edith González contó que la vida le había 'dado una segunda oportunidad', tras recuperarse de su fuerte pelea contra el cáncer.

En declaraciones al mencionado medio de comunicación, Edith González confesó sus deseos de convertirse en madre nuevamente y darle un hermano su hija Constanza. "Por supuesto (tener un hijo), me encantan los niños", precisó.

Edith González quería ser mamá otra vez y regresar a las telenovelas Edith González quería ser mamá otra vez y regresar a las telenovelas

"Abrazo la vida, la celebro y la valoro, porque no hay que revalorarla, solo valorarla. Bendito Dios, aquí estoy, trabajando, sobre un escenario. Tengo una actitud positiva; debemos estar todos contentos porque estamos vivos y tenemos salud", indicó la actriz en enero de este año.

Por otro lado, Edith González precisó, además, que no desea retirarse de la actuación y que le hubiera gustado volver a las telenovelas con un proyecto grande e importante.

"Yo no me veo retirada, para mí sería como un fracaso, para mí es una bendición estar trabajando. Es maravilloso poder sentirte activo, poder sentirte útil. Si no llegara a tener trabajo me invento las clases de piano, lo que sea. Siempre voy a reinventarme. Espero que sí (volver a la TV), aunque lo que estoy viendo en pantalla está muy fuerte", puntualizó.

Edith González fue una de las reinas de las telenovelas mexicanas. Su personaje más recordado fue el de 'Corazón Salvaje', donde trabajó al lado del también fallecido actor Eduardo Palomo. Otras de las producciones por las que será recordada son 'Salomé', 'Mujer de madera', 'Nunca te olvidaré', 'Doña Bárbara', entre otras.