¡No respeta nada! Niurka Marcos y su desatinado comentario contra de Edith González a días de su muerte | VIDEO | FOTOS

¡No respeta nada! Niurka Marcos , fiel a su estilo, sin pelos en la lengua realizó un desatinado comentario en contra de Edith González que le ha valido la crítica de varios personajes de la farándula mexicana y de los mismos seguidores de la exprotagonista de la telenovela 'Corazón Salvaje'. La cubana, al parecer tiene una pelea interna con su ego y no perdona a nadie que le diga que la fallecida actriz fue la mejor intérprete de 'Aventurera'



Por ello, en una reciente entrevista al programa 'Un nuevo día', Niurka Marcos volvió a pronunciarse sobre este tema que la tiene obsesionada; pero esta vez no se midió y no respetó ni siquiera la memoria de Edith González, quien falleció hace unos días víctima del cáncer de ovario.

"Lo soy y lo seré (la mejor), esté quien esté, se vaya quien se vaya. I’m sorry for everybody. Aunque lo diga la señora Salinas, fui la más perra y lo voy a seguir diciendo y no por la muerte de nadie sino porque es la verdad. Antes de que falleciera lo dije y después de que falleció sigo diciendo lo mismo porque no soy hipócrita", dijo Niurka Marcos ante la sorpresa del reportero del programa.



Con esto, Niurka Marcos le aclaró a Carmen Salinas, productora del musical, y que en más de una ocasión manifestó que Edith González fue la mejor 'Aventurera' que tuvo en todo el tiempo que duró la obra en los teatros de México.

Niurka Marcos habla de Edith González

LE PIDEN RESPETO



Tras escuchar estas declaraciones, la misma Carmen Salinas salió al frente para defender la memoria de Edith González y le pidió a Niurka Marcos calma. "No voy a contestar nada de la señora. Si ella cree que es la mejor, eres la mejor, pero no voy a contestar nada. Eres la mejor del mundo, del universo, pero para mí la güera siempre será la buena", expresó la también actriz de tv y cine.



Sin embargo y ante la insistencia de los periodistas, Carmen Salinas se molestó al escuchar realmente lo que la cubana dijo sobre su engreída Edith González. "Se me murió, hey chiquita, Edith está muerta, ya no se puede defender, ya hay que dejar que los muertos descansen. Ya, tú eres la mejor".

"Está tres metros bajo tierra. Está muerta. Entiéndelo, por amor de Jesús; razona, por amor de Dios", dijo Carmen Salinas.

Carmen Salinas defiende memoria de Edith González. (Video: Telemundo)

Edith González falleció el pasado 13 de junio en horas de la mañana tras batallar durante años contra el cáncer de ovario.



Desde su muerte, mucho se ha sabido de los últimos días de vida de Edith González y cómo su hija Constanza es la más afectada por su partida, ya que la relación con su padre es fría y distante.

Además, su hija adolescente se despidió de ella con una emotiva carta, al igual que su madre y su esposo, de quien se dijo que también estaba batallando contra el cáncer.