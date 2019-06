Periodista afirma que Edith González fue 'revivida' días antes que la desconectaran 

A pocos días de la sensible partida de la estrella de Salomé y Corazón Salvaje, Edith González; la periodista mexicana Aurora Valle reveló que días antes de su muerte, la actriz sufrió una muerte clínica, pero lograron 'revivirla' en un hospital.



Aurora Valle realizó esta fuerte revelación en el programa 'De historia en historia' causando una fuerte sorpresa entre los fans de Edith González.



“Pocos días antes (de la muerte de Edith González) me encontré a una persona y me dice, ‘oye, fíjate que está muy mal Edith, como unos cuatro días antes más o menos (de la muerte), y me dijo, fíjate que está muy mal", reveló la comunicadora.

Agregó que esta persona le reveló que Edith González sufrió de muerte clínica, pero el personal del hospital logró 'revivirla'.



“Me dijo 'fíjate que ayer se les puso muy mal, se les fue, pero lograron revivirla en el hospital'”, señaló la periodista.



Estas informaciones no han sido ni confirmadas ni rechazada por los deudos de Edith González.



Días antes la revista People en Español tomó unas declaraciones del hermano de Edith González, Víctor Manuel, quien reveló que la muerte de la actriz se produjo en paz y con total tranquilidad, cuando su hija le cantaba.