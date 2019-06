¡De la controversia al arrepentimiento! Niurka Marcos se retracta por lo que dijo tras la muerte de Edith González

Niurka Marcos siempre se ha caracterizado por su carácter explosivo y decir lo que piensa sin filtro. La cubana se puso en medio de la polémica justo tras el anuncio del fallecimiento de Edith González al traer una rivalidad del pasado en un momento difícil.

Durante una conferencia de prensa, Niurka Marcos señaló que ella siempre fue mejor 'Aventurera' que Edith González y que, con la muerte de la actriz, eso no iba a cambiar ni mucho menos dejar de decirlo porque no era 'hipócrita'.

"Lo soy y lo seré (la mejor), esté quien esté, se vaya quien se vaya. I’m sorry for everybody. Aunque lo diga la señora Salinas, fui la más perra y lo voy a seguir diciendo y no por la muerte de nadie sino porque es la verdad. Antes de que falleciera lo dije y después de que falleció sigo diciendo lo mismo porque no soy hipócrita", declaró Niurka Marcos.

Niurka Marcos habla de Edith González

Este mensaje fue dirigido a la actriz Carmen Salinas, quien días antes había dicho que Edith González siempre había sido la mejor en el rol principal de 'Aventurera'. Tras escuchar las palabras de Niurka Marcos, durante un momento difícil, la experimentada actriz criticó duramente a la cubana.

"Se me murió, hey chiquita, Edith está muerta, ya no se puede defender, ya hay que dejar que los muertos descansen. Ya, tú eres la mejor. Está tres metros bajo tierra. Está muerta. Entiéndelo, por amor de Jesús; razona, por amor de Dios", dijo indignada Carmen Salinas.

Carmen Salinas defiende memoria de Edith González. (Video: Telemundo)

Debido a las fuertes críticas que recibió por sus comentarios tras la muerte de Edith González, Niurka Marcos decidió hablar directamente con Carmen Salinas para aclarar el tema.

A través de Instagram, la recordada 'Agripina' de María la del Barrio' narró cómo es que Niurka Marcos la llamó por teléfono para dejar las cosas claras y disculparse por lo sucedido.

"Gracias Niurka por haberte comunicado conmigo, yo creo en ti, en tu palabra y sé que a veces te dejas llevar por prensa malintencionada, lo mejor es tener comunicación entre nosotras, como lo acabas de hacer. Agradezco tu atención de haberme llamado y explicarme que nunca ofenderías a una persona juzgada por Dios", escribió Carmen Salinas.

Carmen Salinas sobre Edith González Carmen Salinas sobre Edith González

A su vez, Niurka Marcos también comentó este post. La cubana indicó que parte de la prensa incita el bullying y distorsionan sus declaraciones sobre lo que dijo de Edith González.

"Afortunadamente contamos con prensa decente también pero cabe mencionar que no conforme con incitar Al bullying y la falta de respeto hacia mi persona por haber editado con intenciones dolosas mis declaraciones. Este tipo de poder o gramas y de pseudo los reporteros también intentaron amarrar navajas con usted y conmigo cosa que tampoco permití", indicó Niurka Marcos.