Edith González revela el peor lado de Televisa: "Yo no me fui, ellos me botaron" | FOTOS

Las circunstancias de la salida de Edith González de Televisa siempre estuvieron en medio de especulaciones. El último rol que tuvo la rubia para la cadena internacional fue en 'Mujer de Madera' en el 2004.

Tres meses después que empezara la novela, Edith González le contó al productor de 'Mujer de Madera' de su embarazo. Sin embargo, él le dijo que no le faltaría el respeto y decidió sacarla de la producción. La actriz fue reemplazada por Ana Patricia Rojo.

En el 2010 se dio la noticia que Edith González no seguiría siendo figura exclusiva de Televisa. Esta noticia tomó por sorpresa a todos los seguidores de la actriz, quien ganó fama gracias a las producciones como "Rosa Salvaje", "Corazón Salvaje", "En Carne Propia" y "Salomé".

Ahora, Edith González decidió contar a sus seguidores en Instagram que ella no fue quien decidió terminar el contrato con Televisa, sino que la cadena de televisión decidió botarla para no renovar más.

Desde el 2004 hasta el 2010, Edith González protagonizó telenovelas como "Mundo de fieras", "Palabra de mujer", "Doña Bárbara" y "Camaleones". Sin embargo, pese al éxito de las producciones, Televisa ya no estaba interesada en renovarle.

"Hice Mundo de Fieras, hice Bailando Por Un Sueño, como haciendo puntos para ver si me recontrataban y no me recontrataron. Al contrario, me mandaron a Colombia a hacer Doña Bárbara. Yo creo que se sintieron como medios culposos…”, contó Edith González en Televisa.

