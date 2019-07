Viudo de Edith González pidió la custodia de Constanza Creel, hija de la actriz.

Tras el fallecimiento de Edith González, su hija Constanza Creel se fue a vivir con su tío, hermano de su madre, sin embargo, su padrastro Lorenzo Lazo pidió que la menor regrese a vivir con él, pues la considera como su hija.

Según TVNotas, el viudo de Edith González pidió a la adolescente de 14 años que regrese al lado de él y seguir viviendo como cuando su madre estaba viva.



El medio mexicano indicó-tras entrevistar a una persona cercana del entorno de la artista- que Lorenzo Lazo está intentando convencer a la familia de Edith González que le ceda legalmente la custodia de la hija de la actriz.



La fuente contó por qué Edith González decidió darle la custodia a su hermano y no a su esposo: "Edith y Víctor Manuel eran hermanos, amigos y confidentes, y cuando a Edith los doctores le dijeron que su situación era irremediable, decidió que su hermano se quedara con su hija porque no quería dejarle esa carga a Lorenzo, a quien ya le había tocado criar una hija solo; pero él nunca estuvo de acuerdo, así que prefirió dejarla irse en paz y luego pelear por la niña".



Cuando fue consultado por qué la menor no se queda con su padre Santiago Creel, el entrevistado mencionó que el mismo político mexicano indicó que la menor "no está acostumbrada a él", aunque dejó "en claro que su relación con ella no cambiaría, que seguiría viéndola y cubriendo sus gastos"



Finalmente, la fuente mencionó que la hija de Edith González quiere vivir con su padrastro, así que espera que esto se dé pronto.