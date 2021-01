El pasado jueves 7 de enero del 2021, el recordado torero Carlos Arruza Vásquez, hijo del reconocido Carlos Arruza y también conocido en este deporte antiguo como el Ciclón Mexicano, falleció en el Rancho de Ocoyoacac, Estado de México, por causas naturales a sus 67 años de edad.

El mundo lloró su pérdida, pero quien más estuvo al tanto de informar en sus redes sociales sobre este suceso fue su medio hermano Eduardo Capetillo, el famoso actor de Televisa. Él ha sido reconocido internacionalmente por muchas telenovelas, pero en especial por su protagónico en “Marimar”, donde actuó junto a Thalía.

Capetillo utilizó sus redes sociales para compartir el luto que está viviendo con su familia. El 2020 fue fatal para muchas personas en todo el mundo por la pandemia del coronavirus (COVID-19), pero ahora el 2021 comenzó con una terrible noticia para Eduardo los seres queridos que lamentan la muerte de Carlos Arruza Vásquez.

Algunos fans han comentado en su publicación de Instagram, un video donde Capetillo da un mensaje en honor a su hermano, brindándole la fuerza y apoyo que el actor necesita en estos difíciles momentos. ¿Qué dijo exactamente? Aquí te contamos todo lo que pasó en el nostálgico metraje.

EDUARDO CAPETILLO DE LUTO POR LA MUERTE DE SU HERMANO CARLOS ARRUZA VÁZQUEZ

Foto de Carlos Arruza publicada por su hermano Eduardo Capetillo (Foto: Instagram)

Como muchos recuerdan, Carlos Arruza Vázquez fue hijo del primer matrimonio que tuvo María del Carmen, madre de Eduardo Capetillo, y el torero Carlos Arruza. Este último registró a su hijo con su apellido cuando nació el 7 de noviembre de 1953, en la Ciudad de México, y es curioso que el mismo 7 de noviembre, en el año 1971 debutara en la Plaza de Celaya como torero.

A pesar de no compartir padre ni apellido, Carlos Arruza era querido enormemente por su hermano Eduardo Capetillo, a quien admiraba y veía con respeto. Su fallecimiento ha tocado una fibra sensible en la familia del actor y cantante, por lo que utilizó su Instagram para dar el pésame público a su hermano.

“Mi querido hermano Carlos hace tres días dejó de estar con nosotros en un plano físico pero mi hermano no se fue, mi hermano está aquí, conmigo y ahí va a estar siempre, en mi corazón, en mis anhelos en mi recuerdos, en mi amor en mi dulzura”, expresó Capetillo en el video publicado en su Instagram personal.

“Este proceso de vida es un proceso que se conoce como un duelo. Lo que ya hago es ir al centro del núcleo de mis emociones y dejar que fluyan todas ellas, cualquiera que sea. Si hay que llorar hay que llorar, si hay que anhelar hay que anhelar, sí hay que recordar hay que recordar, si hay que reprochar hay que reprochar, pero siempre controlando las emociones”, comentó a la cámara.

Eduardo Capetillo está de luto por su hermano Carlos Arruza (Foto: Instagram)

Como era de esperarse, la noticia del fallecimiento de Carlos Arruza ha hecho que algunos medios presenten la noticia con intenciones maliciosas. Uno de los objetivos de Eduardo Capetillo es aclarar cualquier malentendido antes de que esto se salga de control, en especial porque ambos son medios hermanos.

“Hago esto porque la noticia, por evidentes razones ya está tomando otros vuelos y quiero que ustedes me vean, me escuchen, y me sientan... Los quiero mucho. Agradezco a todos por sus palabras de aliento, por sus palabras de amor. Querido hermano Carlos descansa en paz… te amo con todo mi corazón, te respeto con todo mi cariño…y ya te amolaste cuate porque aquí vas a estar todo el tiempo.. gracias…”, dijo agradeciendo a los fans que siempre lo acompañan en sus momentos más difíciles.

Carlos Arruza hijo (Foto: Altoromexico)

Tal como indica Torosenelmundo, Carlos Arruza hijo siguió los pasos de su padre al ser un torero compartiendo en su primera vez con los matadores Manolo Martínez y César Franco. Él siempre mostró un estilo similar a su padre, con un estilo clásico que había dado el nombre al famoso torero de “El Ciclón Mexicano”.

Lastimosamente, se retiró del toreo el 19 de octubre de 1991, siendo su última actuación en San Mateo Atenco, Estado de México. En esa ocasión toreó junto a su hermano Manolo, lidiando con toros de la ganadería que una vez pertenecieron a su padre. Que descanse en paz Carlos Arruza.