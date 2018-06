Eduardo Carbajal y Elisa Vicedo: todo sobre el caso de agresión y supuesta violación en ‘Como dice el dicho’

Eduardo Carbajal y Elisa Vicedo , actores de Televisa y de la serie ' Como dice el dicho' acudieron el pasado domingo 24 de junio a un evento organizado por el productor y candidato Emmanuel Duprez en el Parque Hundido, de la Ciudad de México. En medio del evento, ambos artistas protagonizaron una discusión que terminó con la joven actriz con un ojo lastimado.

Al día siguiente del incidente, Elisa Vicedo y el candidato a diputado local de la Ciudad de México publicaron un video en el que la actriz detalla lo sucedido y acusa a Eduardo Carbajal de haberla ultrajado sexualmente cuando tenía 19 años.

La actriz mexicana asegura que Eduardo Carbajal la invitó a ensayar la obra 'Sacerdote' de Teatro en Corto y cuando se quedaron solos la violó.

Sobre el día del evento Elisa Vicedo contó que se puso muy nerviosa cuando vio a su agresor y en un intento de sentirse protegida llamó a su padre, el mánager Willy Vicedo , quién acudió de inmediato y confrontó al actor de ' Como dice el dicho' .

Entre la discusión, Carbajal le propició un golpe en la cara a Elisa Vicedo . Esto le ocasionó una herida en un ojo por lo que la sangre comenzó a correr por su rostro.

Mientras Willy Vicedo , empujaba al actor y le exigía una explicación, Elisa le gritaba con lágrimas en los ojos, “tú me violaste, tú me violaste”. En medio del enfrentamiento, Eduardo Carbajal le dio un golpe en el rostro ocasionándole una herida en el ojo, y según la actriz lesiones en el cuello y espalda.

"Si me hubiera pegado más arriba, seguro me hubiera sacado el ojo", agrega Elisa Vicedo en el video.



Luego de la agresión, el actor fue retirado del lugar y hasta el momento no ha dado ninguna declaración. MundoHispánico contactó vía Twitter a Eduardo Carbajal , pero él no respondió.



Por otro lado, el candidato Emmanuel Duprez señaló, “yo como productor y director de 'Como dice el dicho', he trabajado con los dos y por supuesto espero que, de ser cierto, el peso de la ley le caiga a Eduardo Carbajal , ya no podemos permitir esto, que lo castiguen como debe de ser”.

EDUARDO CARBAJAL NEGÓ VIOLACIÓN



El actor Eduardo Carbajal se presentó en el programa "De Primera Mano" para dar su descargo y aclaró que en ningún momento abusó sexualmente de ella y la acusó de acosarlo y acusarlo falsamente de una agresión que él, según indicó, jamás cometió.



"Eso pregúntaselo a ella porque la verdad es la mentira más grande del planeta. Ella fue contratada para una obra hace dos años, en esa obra nos dimos cuenta de la personalidad de ella. Nos confesó de viva voz que tenía problemas de anorexia, bulimia; subía y bajaba de peso. Que una vez quiso suicidarse al igual que su mamá… Totalmente fuera de una realidad, y toma la actitud de acosarme de esta manera. Qué raro que en un evento público haga esto".