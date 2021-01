Eduardo Yánez está nuevamente en el ojo de la tormenta, ya que acaba de protagonizar una nueva pelea con un reportero del programa “Venga la alegría”. El actor mexicano se molestó por una pregunta a raíz de su nueva telenovela “Si nos dejan” y no dudo en reaccionar de una forma muy altanera.

Pero esta no es la primera vez que el intérprete se pelea con la prensa, ya que en 2017, el actor de 60 años le dio una cachetada a Paco Fuentes, del programa El Gordo y la Flaca , durante una alfombra roja de un evento en Los Ángeles. El problema fue tan grande que se enfrentó a una demanda.

Ante esta situación, el reportero tuvo la oportunidad de dar su versión de los hechos en el programa “Venga la alegría” y sin duda, ha dejado a muchos televidentes con una gran interrogante sobre el control de ira que no tendría Eduardo Yáñez.

¿POR QUÉ SE MOLESTO EDUARDO YÁNEZ?

Eduardo Yánez regresó a México y en el aeropuerto fue captado por la prensa, así que aprovechando que se detuvo para responder las preguntas de los periodistas, Gabriel Cuevas, reportero de Venga la Alegría y Grupo Radio Fórmula, le preguntó al actor si él había tenido algo que ver con la salida de José Pablo Minor de “Si nos dejan”, el remake que prepara Televisa, basado en Mirada de Mujer (1997). Ya que el rumor nació a raíz de una columna publicada por Alex Kaffie , quien aseguró que el actor ‘le hizo el feo’ a Minor y pidió su salida del elenco.

“¿Yo corrí a quién, brother? No, no mames. ¿Yo tengo el poder de correr o contratar gente, yo soy la empresa o qué les pasa? Kaffie, ¿qué te pasa, necesitas que te metan el pito o qué te pasa conmigo? Yo no tengo que desmentir nada, no me metan a mí en esas preguntas, la neta no me metan en sus chismes”, respondió Yáñez con una clara molestia.

“Haz tu pinche micrófono para allá, tienes que guardar la distancia. Aleja tu micrófono, te lo digo de verdad, ¿en qué pinche ignorancia tuya no entiendes que hay que guardar la distancia?”, agregó.

Cuando ya se disponía a seguir respondiendo la pregunta de una reportera, Yáñez volteó la mirada y en una notoria molestia y muy a su estilo, le preguntó por qué siempre provocan un problema.

“O sea, ¿por qué siempre provocan un pedo, brother? Yo estoy aquí buena onda contestando y vienes con tus mamadas, estúpido, eres un pendejo, no tienes respeto”, finalizó.

¿CUÁL HA SIDO EL DESCARGO DEL REPORTERO?

Durante el programa “Venga La Alegría” , Gabriel Cuevas tuvo un espacio para dar su versión de los hechos y revelar que la representante del actor le quitó su micrófono, además de asegurar que la cuestión de la sana distancia era una excusa de Eduardo Yáñez para ya no responder a sus preguntas.

“Mi molestia fue la manera en la que el actuó y sobre todo que su representante me quitó el micrófono, se escucha una discusión detrás pero eso no se vio en cámara. Dos: no creo que le moleste la sana distancia, porque el cubrebocas lo tenía mal puesto, debajo de la nariz. Tres: todos los micrófonos se ven a la misma altura, simplemente no quería responderme, le enojó el tema”, aseguró.