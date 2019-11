La actriz Eiza González lleva varios años viviendo en Estados Unidos luego de decidir buscar sus sueños en Hollywood. Ahora, a puertas de los 30 años, afirmó que el pueblo mexicano tiene hacia ella sentimientos de amor y odio a la vez.

Del mismo modo, contó que ella no va acorde a los estereotipos de “mexicanos” en Hollywood, por lo que no ha sido fácil ingresar a la industria del cine.

“Las limitaciones con las que vivo son los estereotipos [...] Cuando se piensa en latinas se piensa en cierto tipo de personas y no encajo ahí. No me consideran mexicana porque hablo sin acento y tengo que fingirlo”, dijo a El Universal.

Sin embargo, esa mezcla de “amor y odio” que tendrían los mexicanos a González no son de ahora, sino que —según dijo— ella siente eso desde su adolescencia, aunque ahora ya no le presta demasiada importancia.

“Antes era más emocional, ahora soy más pragmática, he llegado a donde estoy porque nadie me ha ayudado y nadie me ha dado nada. Cuando llegué a Los Ángeles empecé en un cuartito y ahora tengo toda una casa y dentro de todo el ‘amor odio’ que tiene mi país a mí, me siento bendecida”, añadió.

“Ahora estoy mas feliz, más agradecida, lo veo diferente. Sé que a veces, aunque dicen que me odian, en el fondo se sienten orgullosos de mí”, finalizó.