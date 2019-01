Eiza González demuestra por qué es una de las mexicanas más sexys con este bikini de infarto

La actriz mexicana Eiza González le dijo adiós al intenso frío de su país natal, empacó sus mejores trajes de baño y se fue directo a Hawaii para disfrutar del sol, playa y arena. Mediante su cuenta de Instagram viene compartiendo imágenes de su estadía y también de lo bien que la pasa sobre una tabla de surf.

A sus 28 años, la estrella de películas como “Baby Driver”, “Welcome To Marwen” y “The Fast and the Furious” es considerada una de las mujeres más sexys y para demostrar que lleva bien puesto el título, sorprendió a sus seguidores con una foto de infarto en la que aparece con bikini azul.

Eiza González sabe muy que su escultural cuerpo, gracias a sus arduas rutinas de ejercicios, recibe más de un halago en Instagram por lo que no dudó en compartir las imágenes en las que aparece montada en una tabla de surf en medio del mar.

Los más de 4 millones de seguidores que posee en su cuenta personal también quedaron impactados al verla con un sensual traje de baño de dos piezas color café en una fotografía en la que su belleza destacada mucho más que el paradisíaco paisaje.

En Instagram también demostró que no le teme al peligro y que el surf es otro de sus fuertes. Un video permite verla practicando este deporte sin caer de la tabla.

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar y los fieles seguidores de Eiza González comentaron cada una de las imágenes así como la grabación.