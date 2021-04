El domingo 25 de abril se celebrará los premios Oscar en Los Ángeles (Estados Unidos). Por ello, el equipo del documental chileno “El Agente Topo” ya se encuentra camino al país norteamericano.

Es así que el actor chileno Sergio Chamy mostró en sus redes sociales cómo vive la travesía en plena pandemia de coronavirus (COVID-19), sobre todo siendo una persona vulnerable por su edad.

“Les cuento que me propusieron una nueva misión y no saben todas las vueltas que le di. No me decidía pero pensé en la forma en que la gente habla de las personas mayores. Siempre pensando en las enfermedades, en el final de la vida...y me di cuenta que la clave es buscar nuevos comienzos y no pensar en lo que se acaba”, comentó al anunciar su primer viaje y lo que representa para él ir a Los Ángeles.

“Quiero representar a los que saben que en esta etapa podemos empezar de nuevo y que nunca es tarde para nada”, concluyó.

En la imagen que compartió se ve a Chamy sentado en el avión con todas las medidas necesarias para evitar un contagio.

Al igual que él, la directora Maite Alberdi y la productora Marcela Santibañez están en camino a Los Ángeles. Según el portal La Cooperativa, todos están completamente vacunados y se sometieron a test de PCR.

