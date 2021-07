El reconocido reggaetonero ‘El Alfa’ denunció que quemaron su Bugatti de 3 millones de dólares, en Miami (Estados Unidos), por negarse a grabar con otro artista. El cantante publicó una foto en su cuenta de Instagram - que ya borró - con el vehículo totalmente carbonizado.

El puertorriqueño indicó que el único culpable del atentado contra su lujoso auto es un hombre conocido como ‘Top Dollar Bibi’, cuyo nombre real es Ariel Antonio Almanzar, quien lo amenazó por no querer grabar una canción con el artista Emmanuel Reyes, más conocido en el medio artístico del reggaetón como ‘El Mayor Clasic’.

“La verdad os hará libres. Llegó el momento de decir la verdad. No voy a perder 14 años de trabajo constante por quedarme callado. Tengo una carrera construida con mucho esfuerzo y sacrificio, 14 años detrás de mis sueños sin descansar. Nunca he tenido enemigos, ni he estado envuelto en negocios de la calle”, mencionó ‘El Alfa’.

El cantante sostuvo que antes de quemar su Bugatti también habían intentado atentar contra su vida en las calles de Miami al dispararle cuando estaba en un Rolls Royce.

El Bugatti quemado de 'El Alfa', valorizado en 3 millones de dólares. (Captura)

“Llegué a Miami con ganas de seguir creciendo y de abrir las puertas que nunca se han abierto, de la nada aparece esta persona @topdollarbibi (ARIEL ANTONIO ALMANZAR) y me dice que tengo que grabar con el artista urbano ‘El Mayor Clasic’ obligatoriamente. Mi respuesta, en ese momento, fue que tenía algunos proyectos pendientes y que más adelante le avisaría”, contó.

‘El Alfa’ dijo que ‘Top Dollar Bibi’ sostuvo que en la ciudad estadounidense él controlaba todo y si no hacía lo que él decía iba a pagar las consecuencias.

“Antes de irse me dijo: ‘Yo soy un hombre muy peligroso’. A los pocos días me caen a tiros al vehículo Rolls Royce, y luego de ese atentado, me quemaron mi carro BUGATTI en el parqueadero (estacionamiento) de mi residencia”, comentó.

Finalmente, ‘El Alfa’ mencionó que cualquier cosa que le pase a su familia, a su equipo de trabajo o a él es responsabilidad de Ariel Antonio Almanzar.

“Yo prefiero pagar las consecuencias y que mañana un joven de mi país no se tope con esta extorsión y pueda llegar a la meta sin dolores de cabeza cómo lo estoy viviendo yo”, concluyó.