Fiel a su ácido estilo, el conocido YouTuber El Bananero compartió su opinión sobre la música del colombiano Camilo Echeverry, en una entrevista que en las últimas horas se volvió viral en TikTok. Para el nacido en Nueva Jersey, el intérprete de Vida de Rico ‘tiene poco talento y es horrible (la música) que hace’.

“Me parece lo más desagradable que hay auditivamente, con esa voz de pito que pone. Los bigotes me gustaría agarrarlos y colgarlos del techo de mi casa… Es horrible lo que haces Camilo, es lamentable”, manifestó el productor en esta entrevista.

Pero todo no quedó ahí, El Bananero continuó con un mensaje dirigido hacia el propio Camilo. “Es horrible lo que haces Camilo, es lamentable. No sé como (Ricardo) Montaner banca a alguien con tan poco lamento. Me cae mal ....”, manifestó.

TROME | Ivana Yturbe y Beto Da Silva: El momento preciso en el que se convierten en marido y mujer

Aunque esta entrevista fue realizada algunos meses atrás, se volvió viral al ser compartida en TikTok, la red social del momento.

FANS DEFIENDEN A CAMILO

En los comentarios del video, los fans de Camilo no tardaron en responderle al Bananero, criticándolo por sus expresiones y por los videos que sube en su cuenta de YouTube. “Se le nota la envidia”, “Si no le gusta, no lo escuche” y “en verdad tiene la razón, Camilo no canta; pero tiene carisma y humildad y a veces eso gusta más”, manifestaron.

El cantante colombiano Camilo ha tenido un meteórico ascenso en el mundo de la música. (GEC)

TAMBIÉN LEE:

Nesty confesó que aún quiere “muchísimo” a Mayra Goñi

Amazonas: Fumigan casa por casa para prevenir el dengue en Bagua

Alianza Lima: Pablo Míguez recibió esta bienvenida para campaña 2021 [VIDEO]