El actor y escritor mexicano, Roberto Gómez Bolaños, quien se hizo famoso al crear la serie “El Chavo del 8”, también destacó con su programa televisivo “El Chapulín Colorado”, el cual se caracterizó por presentar a un superhéroe que acudía al rescate de quienes estuvieran en problemas. No obstante, en su intento por controlar la situación algunas veces terminaba perjudicándola más.

Del “Chapulín Colorado” se puede decir que surgió como una parodia a los clásicos superhéroes que todos estábamos acostumbrados a ver en historietas, películas o series de televisión. Precisamente, Gómez Bolaños también conocido como “Chespirito” consideró oportuno que este peculiar personaje sea interpretado por él mismo, todo en medio de historias que tenían su toque de humor.

En ese sentido, cabe precisar que el programa se caracterizaba por una peculiar frase que retrataba al héroe: “Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón. Es.¡El Chapulín Colorado!”

En la serie El Chapulín Colorado también actuaron la mayoría de artistas que aparecían en el Chavo del 8. (Foto: Televisa)

¿EL CHAPULÍN MEJOR QUE SUPERMAN?

El pasado 28 de abril se celebró el Día del Superhéroe 2021 y muchos fanáticos también destacaron al Chapulín Colorado, recordando cuando Gómez Bolaños aseguró que el hombre de traje rojo que llevaba un corazón en el pecho, además de antenitas de vinil, era mucho más héroe que el recordado Superman, también conocido como “El hombre de Acero” o el propio Batman.

Esto lo dijo el recordado actor durante una entrevista de 1987 en el programa argentino “La Noticia Rebelde”. Allí resaltó la gran capacidad del Chapulín porque pese a sus miedos e inseguridades que demostraba resolvía los problemas, salvo algunas excepciones donde perdía.

Su respuesta se dio luego que el conductor le consultara cuál era su opinión respecto a los clásicos héroes como Superman, He-Man, Batman.

“No son héroes. Héroe el Chapulín Colorado, es en serio, el heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Batman o Superman no pueden tener miedo son todopoderosos; el Chapulín Colorado se muere de miedo es tonto y débil; consciente de esas deficiencias se enfrenta al problema, ese es un héroe”, sostuvo.

Roberto Gómez Bolaños fue el creador de importantes series humorísticas de la televisión mexicana (Foto: Twitter).

Asimismo, resaltó que otra característica de los verdaderos héroes es que muchas veces pierden, pero posteriormente sus ideas triunfan.

ORIGEN DEL CHAPULÍN

Este personaje hizo su aparición en 1970 en un segmento del programa Chespirito y luego tuvo su propio programa de televisión.

Una de las versiones que se conocieron de fuentes cercanas a Roberto Gómez Bolaños se remontaron a un capítulo donde este héroe es interrogado en un juicio en el Lejano Oeste y es obligado a revelar su identidad.

“Me apellido Colorado porque mi papá se llamaba Pantaleón Colorado y Roto, él creo que era primo segundo de Juan Colorado y sobrino nieto de Chucho el Roto. Y me llamo Chapulín porque mi padrino era entomólogo, es decir, él estudiaba y coleccionaba insectos. Entonces él había seleccionado los nombres de cuatro insectos para ver cuál me ponían, los escribió en sendos papelitos y los depositó en un sombrero. Luego pidió que una mano inocente sacara el papelito adecuado, la mano inocente sacó el papelito y que bueno, que la suerte determinó que escogiera el papelito donde estaba escrito la palabra Chapulín... Mi madre se apedillaba Lane”, fue el descargo del héroe.

Hasta la fecha no hay una versión real sobre el origen y de cómo y por qué surgió este superhéroe.