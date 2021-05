En agosto de 2020, “El Chavo del 8″ quedó fuera de la televisión a nivel mundial, 47 años después de transmisión ininterrumpida y seis después de la muerte de Roberto Gómez Bolaños. El hijo de ‘Chespirito’, Roberto Gómez Fernández, dio a conocer que todos los programas creados por su padre salieron “de las pantallas del mundo”.

MÁS INFORMACIÓN: Roberto Gómez Bolaños y la lujosa mansión donde pasó sus últimos días de vida

Si bien no hay muchas explicaciones sobre el tema, todo hace indicar que Televisa y Grupo Chespirito, dueño de los guiones escritos por Gómez Bolaños, no pudieron llegar a un acuerdo sobre los derechos. Esto provocó la cancelación mundial de los programas.

Florinda Meza, viuda de ‘Chespirito’, señaló entonces que “este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público”. Además, la actriz dijo que si bien no tiene nada que ver con la decisión “porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones”, considera que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión (por la pandemia), “hacer eso es una agresión hacia la gente”.

Florinda Meza expresó su sentir por la cancelación de las transmisiones del programa creado por Roberto Gómez Bolaños (Foto: Instagram/Florinda Meza)

Desde entonces, Meza o se había pronunciado más al respecto, hasta hace unos días, cuando salió a la luz que decidió no quedarse de brazos cruzados e inició una pelea por los derechos de muchos de los contenidos más emblemáticos del genio de la comedia mexicana.

LOS DERECHOS QUE RECLAMA FLORINDA MEZA

El viernes 30 de abril de 2021 se dio a conocer que Florinda Meza pretende reclamar sus derechos como coautora literaria del programa de ‘Chespirito’ y ser incluida en la negociación de la retransmisión de los programas de su esposo. Además, reclama la propiedad intelectual, imagen y derechos biográficos del escritor y comediante.

El abogado de la también productora aclaró que no busca los derechos sobre los famosos personajes de su fallecido esposo, sino los de la persona, es decir, de Roberto Gómez Bolaños.

“Son derechos que no se encuentran expresamente mencionados en el testamento de don Roberto, por lo cual se debe verificar de qué manera, a través del estudio que estamos realizando, deben ser adjudicados tanto los derechos biográficos, como los derechos de imagen, esto nada tiene que ver con el concepto de Chespirito”, explicó a Ventaneando Guillermo Pous, defensa de Meza.

El viernes 30 de abril de 2021 se dio a conocer que Florinda Meza pretende reclamar sus derechos como coautora literaria del programa de ‘Chespirito’ y ser incluida en la negociación de la retransmisión de los programas de su esposo (Foto: Instagram/Florinda Meza)

En otro momento, el letrado señaló que Florinda Meza no busca apropiarse de la obra de Gómez Bolaños, de la cuál es dueño el hijo del fallecido actor, Roberto Gómez Fernández. ”Los derechos de propiedad intelectual sobre todo el acervo vinculado a Chespirito y los personajes que derivan no hay ninguna pugna, en lo absoluto”, reveló.

“Lo que no se mencionó fueron los derechos biográficos, derechos de vida y derechos de imagen propios de la persona, es decir, de don Roberto, por lo cual nadie puede negociar sobre ellos para obtener un beneficio, en tanto no se determine a quién y cómo le corresponderían a cada una de las personas que se tengan que ver beneficiadas por la asociación”, agregó.

Cabe mencionar que en 2019, Gómez Fernández anunció la creación de una serie biográfica de su padre, una película y otros proyectos de animación junto con la empresa THR3 Media. Al respecto, Guillermo Pous recalcó que el productor no podrá ejecutar los planes hasta que se aclare la situación.

“Son derechos de los cuales no puede disponer, por lo menos no de manera inmediata en tanto no se resuelva esto, así que me parece que por la impecable relación que tiene y además el profesionalismo con el que se maneja el señor Gómez Fernández, estará dispuesto a detenerse a revisar esto”, señaló el abogado en el programa mexicano el pasado 4 de mayo.