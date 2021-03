María Antonieta de las Nieves, más conocida como ‘La Chilindrina’ de “El Chavo del 8″, siempre será recordada por las aventuras que vivió junto a Chespirito, Carlos Villagrán, Ramón Valdés, Florinda Meza y el resto del elenco de la serie mexicana que marcó a muchas generaciones.

Hace unos días, la mexicana llamó la atención de sus seguidores tras concederle una entrevista a Yordi Rosado para su programa de YouTube. A lo largo de una hora, María Antonieta habló de diversos temas del programa de comedia y aprovechó para hablar sobre la amistad que tenía con Florinda Meza.

‘La chilindrina’ reveló que al inicio ellas eran grandes amigas por que eran las mujeres más jóvenes del elenco y por eso se llevaban bien, sin embargo, un hecho curioso que sucedió en Argentina hizo que las actrices marquen un distanciamiento.

¿POR QUÉ LA CHILINDRINA Y FLORINDA MEZA DEJARON DE SER AMIGAS?

Yordi Rosado preguntó por la relación que llevaba con Florinda Meza, a lo que ella señaló que al inicio siempre se llevaron bien, ya que eran las dos mujeres jóvenes del grupo. Sin embargo, todo cambio por diferentes circunstancias.

“Al principio sí, cuando íbamos a Argentina o algún lado, sí, porque éramos las mujeres jóvenes que estábamos ahí y nos íbamos de compras juntas”, indicó la actriz.

La mexicana relató una anécdota que vivió con su compañera de set cuando llegaron a aquel país y llevaban dos abrigos de pieles, cada una. Como les ponían problema también en aquella época, María Antonieta intentó ocultar una de esas prendas en su maleta y le aconsejó lo mismo a Meza.

Florinda Meza deja las diferencias de lado y envía emotivo mensaje a "La Chilindrina". (Fotos: @florindamezach1/USI/florindameza.com)

No obstante, Florinda no la quiso escuchar, y terminaron metidas en un lío. Según detalló ‘La Chilindrina’, logró pasar el filtro tras ocultar este abrigo, pero su compañera no. Lo negativo del asunto fue que ella la ‘sapeó’ y ambas perdieron estas chaquetas.

“Ahí creo que se rompió nuestra relación”, puntualizó sobre este momento, dejando claro que entre ellas no existieron ‘broncas’.