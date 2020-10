Actualmente, Sylvia Pasquel y su madre Silvia Pinal tienen una relación envidiable, de admiración mutua, y aunque muchos piensen que siempre tuvieron un lazo fuerte que las unió, hace algunas décadas las actrices se pelearon a muerte, algo que las llevó a estar distanciadas por varios años. La manzana de la discordia: Fernando Frade, el hombre del que ambas se enamoraron.

MIRA AQUÍ: Conoce a la otra nieta de Silvia Pinal que generó polémica en redes sociales por su sexualidad

A continuación, te contamos la historia que puso en el ojo de la tormenta a la dinastía Pinal, luego de que madre e hija se ilusionaran de la misma persona, con la que llegaron a tener una relación; mientras que la conductora de “Mujer, casos de la vida real” tuvo un romance con el empresario, su primogénita llegó a casarse con él y tener una hija.

SILVIA PINAL DECIDE REHACER SU VIDA

Tras divorciarse de Enrique Guzmán en 1976 y la muerte de su hija Viridiana en 1982, Silvia Pinal se enamoró de Fernando Frade, con quien comenzó a tener una relación. Al inicio todo marchaba bien, pero ella se percató que su pareja tenía problemas con el alcohol. Esto la llevó a terminar con el empresario.

Sin embargo, cuando se disponía a seguir con su vida, la actriz perteneciente a la llamada Época de Oro del Cine Mexicano se enteró de que su hija mayor estaba saliendo con quien había sido su novio tiempo atrás, haciéndola enojar y decepcionarse.

“Me dolió mucho, pero me dio más coraje con ella. Nos odiamos a muerte y le dejé de hablar durante muchos años”, contó en una entrevista Pinal, quien dio detalles de ese episodio de su vida en su libro autobiográfico “Esta soy yo”.

Pese a las diferencias que tuvieron hace muchos por un hombre, ahora madre e hija tienen una buena relación (Foto: Silvia Pinal)

SYLVIA PASQUEL SE DEFIENDE

Ante tales declaraciones y lo escrito en su libro por su progenitora, Sylvia Pasquel salió a defenderse y aseguró que ella no le quitó nada a nadie, sino fue todo lo contrario. “Lo que mi madre no cuenta en su libro es que ella me lo bajó primero. Fernando y yo éramos novios, de pronto me entero de que andaba con mi mamá, odié a mi madre”, publicó La Opinión.

En una entrevista años después con ‘Suelta la sopa’ dio a conocer que ella tenía una relación con él antes de que apareciera su mamá. “Fuimos novios un buen rato. Fue en secreto, pues en ese tiempo no existía tanto paparazzi y no fue público porque nadie daba a conocer a la gente su romance (…). Sí lo quise mucho, pero bueno las cosas se dieron como se dieron y ya”.

Asimismo, contó que se enteró de la relación de su madre cuando regresó de España. “A partir de ahí, yo no me siento mal porque yo no hice nada impropio. Dios pone las cosas en su lugar y ahora tengo una relación maravillosa con mi mamá, a quien nunca voy a cuestionar porque me dio la vida y merece mi respeto y amor”.

SYLVIA PASQUEL SE CASÓ CON FERNANDO FRADE

Retomando el escándalo que se originó a raíz de la relación de Pasquel con el ex de su madre, pese a todo pronóstico ella se casó en 1985 con Fernando Frade, fruto de su amor nació Viridiana Frade Banquells, quien murió a los dos años de edad en un accidente en una piscina. Producto de este trágico suceso, ambos se divorciaron en 1987. Pinal no conoció a su nieta.

Debido a la muerte de la pequeña, madre e hija volvieron a juntarse y disiparon sus diferencias. “Estaba muy desubicada porque había muerto mi hermana Viridiana y esa desubicación te llevan a cometer errores porque yo ya no debía volver a eso. [Lo hice] Un poco por lástima, él también estaba muy mal emocionalmente”, confesó Pasquel.