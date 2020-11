Jorge Herrera es el actor colombiano que dio vida a don Hermes Pinzón en “Yo soy Betty, la fea” , la telenovela colombiana más exitosa de todos los tiempos. El estricto y amoroso padre de Betty se ganó un lugar especial en la memoria del público y 21 años después del estreno de la novela muchos se preguntan qué pasó con él.

Como olvidar su famosa frase: “el diablo es puerco”, que la utilizaba para advertirle a Betty sobre las cosas inmorales. En la historia, Hermes Pinzón era un hombre muy serio y estricto, cuidaba mucho a su hija para evitar que se burlen de ella. Era economista y siempre presumía de los logros académicos de Betty .

El actor colombiano Jorge Herrera interpretó a don Hermes Pinzón, uno de los personajes más queridos de “Betty, la fea” (Foto: Jorge Herrera/ Instagram)

Escrita por Fernando Gaitán, “Yo soy Betty, la fea” tuvo como protagonistas a Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, junto a gran elenco de actores que conquistaron al público con la historia de amor entre la economista Beatriz Pinzón y don Armando Mendoza. Muchos de ellos continúan con sus carreras en el mundo de la actuación, sin embargo, otros se retiraron.

En el caso de Jorge Herrera, el actor colombiano tiene una larga trayectoria en el mundo del entretenimiento, se ha dedicado más de 40 años a la actuación. Ha participado en telenovelas, series, películas y obras de teatro, incluso creó una compañía de teatro llamada “Teatro exacto”, en el año 2000.

El año pasado, Jorge Herrera fue reconocido por su trayectoria y recibió un homenaje por la Asociación Colombiana de Actores. Ha destacado por su participación en proyectos televisivos como “Las muñecas de la mafia”, “Enfermeras”, “Más allá del tiempo” y “Garzón Vive”.

“Yo soy Betty, la fea” sigue dando de qué hablar gracias a su retransmisión en Netflix, donde sus fans pueden volver a emocionarse con sus personajes y escenas favoritas (Foto: Elsalvador.com)

Actualmente, Jorge Herrera tiene 72 años y se mantiene activo en el mundo de la actuación. Sus últimas producciones fueron “La ley del corazón”, “La luz de mis ojo”, “Un bandido honrado”, “Más allá del tiempo” y “Enfermeras”.

El actor colombiano guarda bonitos recuerdos de “Yo soy Betty, la fea” , telenovela que impulsó su carrera y le dio fama internacional. Herrera contó que aún lo reconocen en la calle como Hermes Pinzón, el papá de Betty.

“Han pasado 21 años y la gente me sigue recordando por ese personaje. No me he podido desligar de Hermes, el estricto y cascarrabias padre de familia”, afirmó durante una entrevista según Publimetro Colombia.

“Lo curioso fue que ahora que repitieron en Colombia la novela, los niños y los adolescentes son los que preguntan por Betty”, agregó.

Jorge Herrera y su esposa (Foto: Jorge Herrera/ Instagram)