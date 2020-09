Una historia que sacudió el mundo del espectáculo mexicano ocurrió el año 2004 durante las grabaciones de la telenovela “Prisionera”. El protagonista Mauricio Islas fue denunciado por supuestamente haber tenido relaciones sexuales con su compañera de reparto Génesis Rodríguez , quien era menor de edad por aquel entonces.

El escándalo opacó la producción de Telemundo, que decidió reemplazar al galán por otro actor. A continuación, te contamos todo sobre este caso que llevó a Islas a pensar en el suicidio.

Mauricio Isla fue acusado de supuestamente haber abusado sexualmente de la actriz Génesis Rodríguez. (Fotos: Instagram)

¿QUÉ PASÓ?

Mauricio Islas pasaba por uno de sus mejores momentos durante su estancia en la cadena Telemundo, en Estados Unidos, tras haber sido llamado a protagonizar “Prisionera” junto a Gabriela Spanic. El elenco lo conformaban otros histriones reconocidos y marcó el debut en novelas de Génesis Rodríguez.

Todo marchaba bien para el actor hasta que fue acusado de sostener relaciones sexuales con su compañera Rodríguez, de sólo 17 años.

La denuncia fue presentada por el padre de la joven actriz, el cantante José Luis Rodríguez ‘El Puma’, quien tras conocer que su hija tenía una relación con el actor mexicano, no dudó en acusarlo ante las autoridades.

El caso se hizo público y el galán que tenía 31 años tuvo que pasar unas horas en prisión, luego de pagar una fianza de 7 mil dólares recobró su libertad, posteriormente afrontó un juicio que al final ganó.

Mauricio afrontó un juicio y al final lo ganó (Foto: Mauricio Islas / Instagram)

PENSÓ EN EL SUICIDIO

Cuando salió el escándalo, él estaba casado con la cantante venezolana Patricia Villasaña, con quien tenía una hija de dos años. Ella le pidió el divorcio.

“Yo sí estuve dispuesto y sí lo llegué a pensar [quitarse la vida]. Es un tema que sí lo piensas porque llega un momento que sientes que perdiste todo, hasta que te vas dando cuenta que no, pero mientras está el proceso”, señaló en entrevista para Venga la Alegría.

Asimismo, dijo que la gente juzga antes de conocer la verdad y agradece haber llevado el juicio en el país norteamericano.

“Agradezco mucho que me haya pasado en Estados Unidos porque ahí eres inocente hasta que te demuestren lo contrario y en México eres culpable hasta que demuestres tu inocencia; es bien fuerte porque todo mundo te juzga y tú estás en medio, yo por ejemplo decidí no hablar, vivir mi proceso, y el resultado es que estoy afuera, no perdí mi trabajo”, añadió.

Al ser consultado por De primera mano si le guarda rencor a ‘El Puma’ dijo que es un tema pasado. “Yo no tengo que hablar nada de ese tema ahorita, no tengo nada que perdonar, no tengo nada que decir”, dijo.