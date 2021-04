“Sin senos no hay paraíso” llegó a su fin después de casi 500 capítulos. La producción de Telemundo, que empezó en junio de 2008 y terminó el lunes 9 de diciembre con el capítulo 82 de “El final del paraíso”. La telenovela se convirtió en un éxito internacional que se robó el corazón del público que siguió la ficción durante más de 10 años.

“El final del paraíso” llegó a su fin, pero a partir de su retrasmisión en Netflix se siguió hablando de la serie. La exitosa saga de Telemundo, antes conocida como “Sin senos no hay paraíso”, catapultó a la fama a Carmen Villalobos y Gregorio Pernía. Aunque por varios años fue la favorita del público, su final apresurado y abierto dejó insatisfecho a sus fanáticos.

A través de las redes sociales, los seguidores de “Sin senos no hay paraíso” cuestionaron las últimas escenas que se vieron por las pantallas de Telemundo. La mayoría de los usuarios coincidió en que se trató de un final apresurado y que a pesar de cerrar la historia de algunos personajes, dejó en el aire la de otros.

Carmen Villalobos encarnó a Catalina durante más de 10 años, desde “Sin senos no hay paraíso”, convirtiéndola en una de las actrices más populares de Colombia, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Luego de su final Carmen se pronunció al respecto y señaló que tampoco le gustó cómo terminó la telenovela. “Honestamente, yo quería un final diferente, la verdad”, comentó a People en español.

LAS ESCENAS DE “SIN SENOS NO HAY PARAISO” QUE MARCARON A CARMEN VILLALOBOS

Carmen Villalobos hizo su debut en 2003 (Foto: RCN)

En una entrevista para People en español, Carmen Villalobos contó varios momentos que se volvieron imborrables para ella.

“Es imposible escoger un solo momento para resumir mi participación en la primera temporada porque Catalina tuvo muchos momentos que marcaron su vida. Cuando la rechazaron por primera vez por tener los senos pequeños, cuando la violaron, cuando se operó los senos, cuando se casó con Marcial Barrera que era narcotraficante, cuando participó en un reinado de Belleza y le robaron la corona, cuando le mataron a su hermano Bayron…” Expresó.

En cuanto a Catalina le marcó mucho “Cuando se enteró de que su novio y su mama estaban juntos y ella estaba embarazada, la traición de su mejor amiga, cuando decide mandarse a matar… Y me quedo corta porque Catalina siempre fue un personaje muy complejo psicológicamente, algo que uno como actriz agradece muchísimo”. concluyó Carmen.

Sin duda para Carmen Villalobos, Catalina fue un papel que le marcó su vida y que le enseñó muchas cosas, así como también le ayudó a abrir muchas otras puertas en el mundo de la actuación.

¿QUÉ SIGNIFICÓ EL DESENLACE DE “EL FINAL DEL PARAÍSO” QUE MUESTRA NETFLIX?

El final del paraíso: el final de Albeiro y Catalina no tuvo un buen desenlace (Foto: Telemundo)

En el final de Netflix el ‘Titi’ no ingresado en un hospital, Catalina ‘la grande’ no cuida de él y de su nieta, la Diabla no es condenada por todos sus delitos, doña Hilda decide no se da otra oportunidad con Salvatore, y Albeiro no forma una familia junto a la abogada Marcela.

Para los fans de la “Sin senos sí hay paraíso” que el gigante del streaming omitiera los últimos minutos del episodio final significa que la ficción podría tener una continuación, algo que en su momento Catherine Siachoque dejó entrever en una entrevista con People en Español.

“Yo creo que no hay nada escrito y menos como está todo el tema de las series y las producciones hoy en día. Por ahora se acaba esa etapa, pero hay que esperar a ver qué decide el escritor, los productores…”, contó a finales del año pasado la actriz colombiana que interpretaba a doña Hilda.

¿CÓMO TERMINÓ “EL FINAL DEL PARAÍSO” EN TELEMUNDO?

La audiencia no estuvo conforme con el final de la historia de Cata.(Foto: Telemundo)

“El final del paraíso” termina con una serie de letreros que detallan que sucedió con cada personaje de la telenovela de Telemundo.

“Yésica Beltrán aias Valeria Montes, alias La Diabla fue capturada y entregada a la DEA por Catalina Santana y su equipo. Más tarde fue extraditada a los Estados Unidos. Se declaró culpable por los delitos de tráfico de drogas, asesinato y suplantación.”

“Albeiro Marín finalmente encontró su camino junto a Marcela Pinzón, la abogada. Juntos han criado a Albeirito y han formado la familia que siempre anheló”.

Tras 10 años de historia, la audiencia hubiese preferido que el desenlace hubiese sido diferente (Foto: Telemundo)

“Hilda Santana continuó ejerciendo con éxito su talento, brillando en el panorama internacional de la moda. Tras la recuperación de Salvatore en el hospital, Hilda decidió tomar una segunda oportunidad. Juntos se dedicaron a viajar por el mundo”.

“Vanessa y J regresan al barrio donde todo empezó junto con su hija Nanita. Hoy ayudan a niños y adolescentes a pelear contra la adicción a las drogas. Por fin han conseguido la felicidad y estabilidad que tanto habían buscado”.

“Natalia ascendió dentro de la DEA luego de la captura de La Diabla y se encamina a ser la nueva directora de la agencia en Colombia. Actualmente mantiene una relación con Iván Calvo, quien gracias a ella salió de las calles”.

La historia de 'Catalina Santana' empezó hace 10 años con "Sin senos no hay paraíso" (Foto: Telemundo)

“Aurelio Jaramillo, alias el Titi, después de salvar a Catalina Santana fue ingresado a un hospital en estado de coma. Hasta el día de hoy su condición es reservada y los doctores dan pocas esperanzas.

“Con la captura de La Diabla, fue exonerada de todos los cargos en su contra y promovida dentro de la agencia en reconocimiento a sus acciones. Dedica sus días a su nieta Catalina y a la fundación “Sin senos sí hay paraíso”. Sus amigos y familia aseguran que Catalina acude todos los días al hospital para visitar a El Titi, esperando que un día despierte”.