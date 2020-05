Tras el final de “Sin senos sí hay paraíso” en diciembre pasado, Fabián Ríos dijo que no volvería a interpretar a Albeiro y muchos menos aceptar ser parte de una nueva temporada de “El final del paraíso”.

El actor colombiano ha dicho que su personaje ya no tiene más que ofrecerle a sus seguidores, ya que su ciclo se acabó y que prefiere enfocarse en nuevos proyectos que sean sumamente diferente al que interpretó durante los últimos 10 años.

Pero más allá del personaje, Fabián Ríos ha confesado que se siente muy arrepentido de dedicarle mucho más tiempo a la actuación que ha su propia familia, así que en una entrevista con el portal La Opinión de México ha contado que ha sido lo peor de ser parte de “Sin senos sí hay paraíso”.

¿QUÉ HA DICHO FABIÁN RÍOS SOBRE SU TRABAJO EN SIN SENOS SÍ HAY PARAÍSO?

Fabián Ríos ha sido parte del elenco principal de “Sin senos sí hay paraíso” durante los últimos 10 años y esto ha provocado que esté por muchos años alejado de su familia. Cada temporada de la serie original de Telemundo eran meses de grabación en Colombia, por eso, la cuarentena ocasionada por la pandemia mundial le ha hecho reflexionar.

“En esta cuarentena me he dado cuenta que no valió la pena. Toda esa cantidad de dinero que he ganado durante todos estos años separado de ellos (familia), la verdad no me ha servido para nada".

“Así que si mañana Telemundo me dice que me tengo que ir a México, me voy a México, pero me voy con Yuly y con mis hijos, y allí ellos van a estar conmigo trabajando “home school”, que ya nos dimos cuenta que es maravilloso estudiar así, pero la familia unida”.

Fabián reconoce que su anterior manera de pensar era errónea.

“A veces nosotros los hombres, cuando somos padres, nos preocupamos solamente por traer el dinero, juguetes, cosas materiales para llenar el vacío de la ausencia nuestra; y cuando estoy aquí en casa con ellos durante cuarenta días sin salir, me doy cuenta que mi hija, en particular, lo único que me demanda es tiempo".

“Y mi hijo y yo estamos creando un lazo muy fuerte, tiene un año y medio ya, tan pequeñito y ya entiendo su lenguaje, sé cuando tiene hambre, cuando quiere dormir, y cuando quiere jugar conmigo”, comentó el actor.

