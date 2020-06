Sin senos no hay paraíso se convirtió en una de las series más aclamadas de la última década, robándose el cariño de millones de hogares en Estados Unidos y el resto de América Latina. La historia de Catalina Santana, el Titi y la Diabla terminó su ciclo con El final del paraíso en diciembre de 2019. Sin embargo, la popularidad de la telenovela se mantiene vigente y sigue dando de qué hablar tras su llegada a Netflix.

La ficción de Telemundo, protagonizada por Carmen Villalobos, emitió su último capítulo el pasado 9 de diciembre del 2019 con un desenlace que no fue del agrado del público y que recibió muchas críticas. La historia que cautivó al público a lo largo de diez años tuvo un final tan apresurado que no le dio tiempo para cerrar la historia de todos los personajes involucrados en la trama.

“El final del paraíso” llegó a su fin el pasado 9 de diciembre del 2019, sin embargo, la telenovela de Telemundo sigue dando que hablar.

Sin embargo, en la popular plataforma de streaming se muestra un final diferente al que emitió Telemundo el año pasado. Mientras en la cadena estadounidense “El final del paraíso” termina con una serie de letreros que detallan que sucedió con cada uno de los protagonistas, en Netflix todo acaba con el disparo al ‘Titi’ y la captura de Yesica Beltrán. Esto, sin duda, ha generado expectativas entre los fans que desean volver a ver a sus personajes favoritos.

¿”EL FINAL DEL PARAÍSO” PODRÍA TENER OTRA TEMPORADA EN NETFLIX?

No cabe duda que el cierre de “Sin senos sí hay paraíso” fue muy sorpresivo tanto para sus seguidores como para los propios protagonistas como Carmen Villalobos. Muchos fans aún esperan que pronto se anuncie una nueva entrega para continuar con algunas de las historias que quedaron inconclusas.

Los deseos de los seguidores podrían ser escuchados por los productores de la historia, ya todavía existe una posibilidad tras el final abierto. Esto toma fuerza con lo que se muestra en el desenlace de Netflix, donde el ‘Titi’ no fue ingresado en un hospital, Catalina ‘la grande’ no cuida de él y de su nieta, la Diabla no es condenada por todos sus delitos, doña Hilda decide no dar otra oportunidad con Salvatore, y Albeiro no forma una familia junto a la abogada Marcela.

Para los fans de la saga de “Sin senos sí hay paraíso” que el gigante del streaming omitiera los últimos minutos del episodio final significa que la ficción podría tener una continuación, algo que en su momento Catherine Siachoque dejó entrever en una entrevista con People en Español.

Mariana muere en los brazos de su madre, pero antes le pidió perdón por todo lo el daño que le ocasionó (Foto: Telemundo)

“Yo creo que no hay nada escrito y menos como está todo el tema de las series y las producciones hoy en día. Por ahora se acaba esa etapa, pero hay que esperar a ver qué decide el escritor, los productores…”, contó a finales del año pasado la actriz colombiana que interpretaba a doña Hilda.

Por su parte, Carmen Villalobos se sinceró con sus fans sobre el abrupto e inconcluso desenlace que tuvo la exitosa saga de Telemundo, en una entrevista a People en español.

"Honestamente, yo quería un final diferente. Soy actriz y mi trabajo es hacer caso, así que hice caso [...] Catalina se merecía otro final y le digo como fan, ni siquiera como actriz porque yo también soy fan de la serie. [...] Yo creo que, si hubiera estado en nuestras manos, tanto en las de Gregorio (Pernia) como en las mías, les hibiéramos dado mucho gusto (a los fans)", mencionó.

El final tan apresurado que tuvo la serie, no le dio tiempo para cerrar la historia de todos los personajes involucrados en la trama y esto molestó mucho a los fans de “El final del paraíso”

La actriz colombiana reconoció que sería la más feliz de poder hacer otra temporada para darle al público el final que se merece, pero dejó claro que hasta la fecha la cadena no tiene intención de producirla.

“Por supuesto que volvería a hacer otra temporada, como les digo sí quedó abierto, quedó un final muy inconcluso, entonces yo sí, yo feliz. Realmente a mí Sin senos sí hay paraíso me ha dado tantas alegrías a nivel profesional que obviamente no dudaría en decir que sí”, aseguró.

“Sé que no van a haber más temporadas, pero si el día de mañana, o más adelante, nos dicen que hay otra, pues se le mete toda el alma y todo el corazón a otra temporada más”, agregó.

El final tan apresurado que tuvo la serie, no le dio tiempo para cerrar la historia de todos los personajes involucrados en la trama

El final abierto de la saga, sumado a las historias inconclusas de varios personajes, abren la posibilidad para una nueva temporada que resuelva varias interrogantes de la trama y cierre con broche de oro la popular historia.

Además, los fans piden que la historia de amor de Catalina Santana y el Titi tenga se consolide. Dentro de la larga historia de “El final del Paraíso”, la pareja fue la favorita del público y se decepcionaron al saber que no terminaron juntos. Sobre este punto, Carmen Villalobos dijo que también quería otro final para ellos.

“Cata vivió 20 años al lado de un hombre maravilloso como Santiago en Miami. A Santiago en su momento lo amó, a Albeiro en su momento lo amó, pero yo creo que Catalina siempre amó al Titi, y de alguna u otra manera él siempre la amó a ella”, dijo.

"Desafortunamente, pasaron cosas en la mitad del camino y por eso no se dieron muchas otras entre ellos, yo también soy team Cata y Titi”, agregó la actriz.

Por ahora, se sabe que varios de sus protagonistas estarían dispuestos a volver a interpretar a aquellos personajes que los hicieron mundialmente famosos. Además, el público reclama un final diferente que este a la altura de todos los años de éxito que tuvo a saga.

Dentro de la larga historia de “El final del Paraíso”, la pareja favorita de los fans fueron la que formaron Catalina y el Tití.

VIDEO RECOMENDADO

Dulces Magnolias, personajes: ¿quién es quién en la nueva serie de Netflix?