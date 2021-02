Carmen Villalobos logró la internacionalización con el personaje de Catalina Santana en “Sin senos no hay paraíso”, que con los años se convirtió en una de las franquicias más aclamadas tanto en Estados Unidos como en América Latina. La actriz colombiana tenía 25 años cuando consiguió su primer protagónico y desde entonces no ha parado como figura exclusiva de Telemundo.

Desde el 2008, la actriz dio vida a este personaje, que marcó un antes y un después en su carrera artística. La historia concluyó su ciclo con “El final del paraíso” en diciembre de 2019. Ahora, Villalobos decidió cambiar el rumbo de su carrera y aceptó ser la antagonista de la telenovela “Café con aroma de mujer”, que se estrenará en algún momento del 2021 a través de las pantallas de Telemundo.

Los fanáticos de la actriz colombiana siguen su día a día a través de las redes sociales, donde Carmen suele compartir fotografías y videos de sus trabajos y pasatiempos. En más de una ocasiones, la colombiana ha dejado en claro que le gusta mucho el baile, pues le recuerda a su tierra; pero, sobre todo, porque es una forma de desesterarse por la acelerada vida que llevan los actores. Es precisamente este detalle, que generó un comentario negativo, pero que fue resuelto de inmediato por la propia estrella.

CARMEN VILLALOBOS RESPONDE CRÍTICA POR SU EDAD

Carmen Villalobos subió a su cuenta de Instagram un video en el que se muestra bailando un reguetón, algo que al parecer no gustó a una usuaria, quien le envió un comentario, que muchos de sus seguidores han calificado de grosero y atrevido.

La internauta comentó a la actriz: “Deje de actuar como joven que ya no lo es” en el video en el que se la ve bailando al ritmo de música urbana con el remix de la canción 3G de Wissin, Yandel y Farruko.

La actriz no tuvo reparos en responder el comentario: “Mi alma será eternamente joven y bailare hasta que mi cuerpo me deje, bailar no es edad, la amargura creo que sí, ¿cuántos años tienes? Un abrazo y feliz semana para ti”.

La respuesta de la actriz de 37 años fue apoyado por un gran número de seguidores, quienes aseguraban que la edad no es una prohibición para hacer algunas cosas tan simples y sencillas como lo es un baile.

De hecho, para Villalobos la edad es solo un número y ha expresado en varias ocasiones que no es de su interés prestarle atención a este tipo de prejuicios sociales; además, de demostrar que el baile, al igual que la actuación, es lo suyo.