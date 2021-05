Stephania Duque alcanzó la fama internacional cuando interpretó a Mariana Sanín, la hija de Catalina Santana (Carmen Villalobos) en la exitosa saga de Telemundo “Sin senos no hay paraíso”. Hoy de 27 años, la actriz colombiana será parte de la telenovela “La nieta elegida”, una historia de suspenso que llegará pronto a RCN Televisión.

La actriz colombiana está comenzando a escribir un nuevo capítulo en su vida profesional que no puede tenerla más ilusionada y emocionada. Y no es para menos, ya que el personaje que interpretará es completamente diferente al de Mariana y no tendrá que manejar armas o muchos menos dispararlas.

Stephania Duque dio una entrevista a People en Español en 2019 y contó cómo fue aprender a usar armas, ya que su personaje en “El final del paraíso” era parte de un nuevo cartel de drogas y esto la iba a llevar a enfrentarse a balazos más de una vez.

STEPHANIE DUQUE Y SUS CLASES DE DISPARO

Para la última entrega de la historia de “Sin senos sí hay paraíso”, Mariana era parte del cartel de las babys, así que como narcotraficante que era, debía estar armada para cuidar sus espaldas y evitar que la puedan asesinar.

Stephanie Duque tuvo que tomar clases de armas y disparo para lograr entregar una buena actuación sobre su personaje.

“Cuando se arma el cartel de las baby yo dije ahora sí me toca empezar a prepararme con armamento y todo porque yo no tenía mucha noción sobre eso. Y busqué a los chicos que son los figurantes en el set para que me ayudaran a entrenar un poco y que me enseñaran a coger el arma porque obviamente hay una técnica especial para hacerlo. Ya una vez que empezamos con las grabaciones retomamos y fuimos a polígonos y disparamos con armas de verdad. Qué horrible sensación. No sabes los nervios que sentía de saber que tenía un arma de verdad”, comentó la actriz colombiana a People en español.

Carmen Villalobos y Stephania Duque interpretan a Catalina Santana y Mariana Sanín en la popular serie. Foto: Telemundo

Realmente el trabajo que realizó Stephanie Duque en la historia de “El final del paraíso” le abierto las puertas al éxito y ahora es una de las actrices colombianas más populares.

“Mi carrera es una antes y una después de Sin senos sí hay paraíso. Gracias a esta serie la gente ahora conoce mi trabajo, cosa que antes no sucedía. Ha sido maravilloso. Siento que de aquí para adelante todo es ganancia después de la oportunidad que me han dado”, expresó la actriz.