Ana Brenda se ha convertido en una de las actrices más populares de México y a nivel mundial ha conseguido mucho reconocimiento tras su protagónicos en telenovelas como La que no podía amar, Por amor sin ley y la participación estelar que tuvo en la serie Dynasty.

No cabe duda que la intérprete de 33 años ha trabajado muy duro para lograr un espacio en el mundo de la actuación y ha conseguido cumplir con todos sus objetivos a lo largo de su carrera profesional.

Pero sus inicios fueron muy diferentes. En una conversación que tuvo con sus seguidores a través de YouTube, la actriz recordó que debutó en el medio artístico con el pie izquierdo, pues su primer proyecto fue un rotundo fracaso.

¿QUÉ PASÓ CON ANA BRENDA Y SUS INICIOS?

En 2003, Televisa realizó el reality show Popstars que buscaba rostros nuevos para que sean integrantes de T’de Tila, un nuevo grupo musical femenino que creían, se convertirían en las nuevas reinas del pop mexicano.

Una de las participantes del reality fue Ana Brenda que tenía solo 15 años. La joven pasó todas las pruebas y llegó a la gran final. ¿El premio? Grabar un disco y lanzar en grande al grupo. Pero nada salió como soñaba ni como esperaba.

“El proyecto no tuvo el éxito que se esperaba. Salimos de este encierro, creíamos que nuestra vida iba a cambiar y de repente empezamos a ver como que todas estas cosas que estaban relacionadas y con las cuales iban a producir el disco no se estaban poniendo de acuerdo y que era un poco difícil salir adelante y sacar el proyecto adelante”, se sinceró la protagonista de exitosas telenovelas como La que no podía amar a través de su canal de YouTube.

Aunque finalmente grabaron el disco, la verdad es que no pasó nada con él, así que Ana Brenda como sus compañeras no le quedó de otra que regresar a su casa.

“Todas nos regresamos a nuestras casas, obviamente yo regresé a Río Bravo, Tamaulipas, a mi pueblo y pues claro que me enfrenté con muchísimas cosas muy duras, muchas cosas que se hablaban, mucha gente de mi edad burlándose, mucha gente diciéndome como ‘ay se quiso ir y no le jaló’”, compartió. “Pero al mismo tiempo eso me dio muchísima fuerza, me picaron la cresta y yo dije ‘pues ahora voy y lo hago'”.

A la actriz se le empezó a quebrar la voz al recordar los duros momentos que atravesaron sus padres para que ella regresara a la ahora Ciudad de México para probar suerte de nuevo.

“Le hice huelga de hambre a mis papás, les dije: ‘No voy a comer si no me dejan ir a la Ciudad de México’ y hoy por hoy entiendo y sí me da un poco de sentimiento”, dijo Ana Brenda para luego soltar varias lágrimas.

"Tenía poquito miedo de hablar de todas esas cosas porque son recuerdos empolvados de toda la vida. Entiendo muchísimo a mis papás y lo agradezco mucho (pues) no debe ser fácil haber dejado ir una hija a los 15 años a una ciudad y a un medio tan complicado y del cual se hablaban cosas bastante duras y yo es algo que voy a agradecer toda la vida”, dijo.

“Y también las decisiones que tomamos tienen consecuencias. A veces también me he culpado muchas veces y he dicho yo quise hacer lo que yo quería hacer en la vida y hay gente que ya no está hoy por hoy y pude haber pasado más tiempo con ellos”, reconoció Ana Brenda.

