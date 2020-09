“El Practicante” es una nueva película de Netflix que se estrenó el pasado 16 de septiembre del 2020. Este es un thriller psicológico dirigido por Carles Torras, protagonizado por Mario Casas, Déborah François, Celso Bugallo, Raúl Jiménez, Pol Monen, Guillermo Pfening y María Rodríguez Soto.

La historia sigue el camino de Ángel, un técnico de emergencias que termina paralítico luego de ayudar a un herido dentro de un hospital. A pesar de todos los esfuerzos de Vane, su novia, por ayudarlo, al final se cansa de los celos y reproches que recibe y decide alejarse, pero Ángel no está dispuesto a perderla.

En su mayor parte, “El Practicante” es un thriller habitual de Netflix: todo es emocionante, sencillo. Sin embargo, logra aumentar sutilmente su tensión, utilizando la violencia como herramienta hasta dar con un final macabro para sus dos protagonistas y la venganza de una mujer después de todo lo que le hicieron.

Durante su gira de promoción, Mario Casas, quien interpreta a Ángel en la película, realizó diversas entrevistas con un atuendo peculiar que siempre incluía una gorra que nunca se quitaba. Ahora, casi un año después de ello, el actor explica a El Hormiguero por qué nunca dejó que le quitaran la gorra.

¿POR QUÉ MARIO CASAS NO SE QUITABA LA GORRA EN PÚBLICO?

A finales del 2019, Mario Casas fue invitado al programa El Hormiguero para hablar un poco de sus proyectos a futuro, donde se encontraba la nueva película de Netflix “El practicante”, el thriller psicológico donde él interpretaba a Ángel, un psicópata protagonista que secuestraba a su ex-novia.

Cuando ingresó al programa, el presentador comenzó a hacerle bromas sobre la gorra, porque evidentemente estaban dentro del estudio de grabación y no la necesitaba. Luego de muchas excusas e incluso un intento de que se la arrebaten, Mario Casas comentó rotundamente que no se la quitaran.

Mario Casas revela la verdadera razón por la que nunca se quitaba la gorra mientras filmaba "El Practicante" (Foto: El Hormiguero)

Su explicación en ese momento fue sencilla: su personaje tenía unas enormes entradas que no le gustaban, por lo que cubría su cabello con la gorra para que nadie lo viera. Sin embargo, reveló un nuevo motivo cuando regresó al programa recientemente el 16 de septiembre del 2020, encontrándose ya con su pelo restaurado.

“Pero bueno ahí iba lo de las entradas. Interpreto a alguien con un trastorno, un psicópata digamos y lo que queríamos buscar era que este tipo de gente con estos trastornos psicopáticos, además que les falte el pelo, es algo terrible para ellos, para su ego y por eso decidí ponerme el pelo así," comentó Casas al presentador.

Mario Casas revela la verdadera razón por la que nunca se quitaba la gorra mientras filmaba "El Practicante" (Foto: El Hormiguero)

Al parecer, durante su entrevista no solamente se cubría con la gorra por una situación estética, sino que recientemente había terminado de grabar “El practicante” y aún mantenía los rasgos de su personaje. Este fue el motivo principal porque no dejó que le vieran sin gorra, porque Ángel no lo hubiera permitido.

Interpretar a un personaje psicópata no es nada fácil, en especial porque los actores tienen que sentir y pensar igual que él para que su puesta en escena sea más realista. Con esto dicho se hace claro por qué Mario Casas estuvo con esa actitud durante la primera entrevista y pareciera otra persona durante la segunda vez que fue a El Hormiguero.

