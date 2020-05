Entre los años 2008 y 2009, “El rostro de Analía” (en inglés: “The Face of Analia”) fue una de las telenovelas estadounidenses en español con más éxito en Telemundo. La ficción fue protagonizada por Elizabeth Gutiérrez y Martin Karpan; además, contaba con las antagónicas de Maritza Rodríguez, Gabriel Porras y Zully Montero.

“El rostro de Analía” fue una versión libre de la telenovela venezolana “María María” de Humberto “Kico” Olivieri. En su adaptación de Telemundo fue dirigida por David Posada y Danny Gaviria y apareció por primera vez octubre de 2008 y durante casi un año, sus 178 capítulos atraparon a los televidentes hispanos en Estados Unidos y otras partes del mundo.

De hecho, 12 años después. Muchos recuerdan a sus personajes y siguen en redes sociales a quienes los interpretaron. Es así que su protagonista, Elizabeth Gutiérrez, recordó recientemente todos los momentos que pasó durante la grabación de la ficción junto al exitoso elenco con los que compartió durante un año.

Elizabeth Gutiérrez fue la protagonista de “El rostro de Analía” de Telemundo (Foto: Telemundo)

LAS REVELACIONES DE ELIZABETH GUTIÉRREZ SOBRE EL ROSTRO DE ANALÍA

Como recordarás, la actriz estadounidense de ascendencia mexicana interpretó a dos personajes en la exitosa telenovela de Telemundo: Analía y Mariana. Sin embargo, fuera de los buenos momentos que pasó durante la realización de la ficción, Gutiérrez reveló que la casa televisora no quería que fuera la protagonista.

“Fue un reto definitivamente porque no querían apostar por mí. Creían que podía hacer la buena pero no la mala y ellos decían ‘sí de buena la hace muy bien pero de mala no creo’ e irónicamente fue el personaje que más gustó, entonces fue muy satisfactorio que pude de cierta manera callar bocas porque no creían a lo mejor que yo podía hacer esa personalidad doble”, se sinceró Gutiérrez en una reciente transmisión en vivo.

La intérprete de 41 años reconoció también que su participación en “El rostro de Analía”, que protagonizó al lado de Martín Karpan, le permitió crecer mucho como actriz.

“Trabajábamos muchas horas pero la energía que se vivía y el corazón con el que se trabajaba éramos una familia. Me acuerdo que no sabíamos cómo iban los rating, si gustaba si no gustaba y cuando llega Jairo y nos dice alargaron la novela… Fue de verdad un regalo de la vida grandísima de que no me querían como protagonista a hacer un éxito fue maravilloso, de verdad fue una bendición para todos”, dijo la recordada actriz.

“De esta novela dependía mucha gente. Iban a cerrar el canal si esta novela no funcionaba”, reveló. “Y gracias a Dios nos fue muy bien. Fue la novela que más se vendió ese año y por muchos años más en todo el mundo y todavía me recuerdan mucho por Analía más que por cualquier otra novela”, agregó Gutiérrez durante la transmisión en vivo.

“El rostro de Analía” protagonizada por Elizabeth Gutiérrez y Martin Karpan (Foto: Instagram/Elizabeth Gutiérrez)

¿ELIZABETH GUTIÉRREZ REGRESA A LAS TELENOVELAS?

La última vez que vimos a Elizabeth Gutiérrez en televisión fue en 2012 cuando fue parte de la telenovela “El rostro de la venganza”, aunque en el 2017 apareció en un episodio de “Milagros de Navidad” (ambas de Telemundo). Por ello, la actriz manifestó su deseo de regresar a las telenovelas, aunque dejó claro que su prioridad siguen siendo sus hijos.

“Definitivamente lo extraño muchísimo pero no es que sea más fácil regresar cuando los niños están más grandes. Creo que es más complicado porque tienen más actividades y me encanta ser parte de todas sus actividades. Soy una mamá muy presente”, admitió Elizabeth Gutiérrez.

“Pero sí me gustaría definitivamente, sigo buscando ese proyecto que quiero. Me hace falta como persona, como actriz. Nunca voy a dejar de ser actriz”, dejó muy en claro la actriz.

