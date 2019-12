La serie El Señor de los Anillos-que se grabará en Nueva Zelanda- está buscando personas feas para que interpreten a los orcos. La producción de la adaptación televisiva de la trilogía cinematográfica está buscando extras “muy, muy peludos” y “muchas arrugas".

Según The Wall Street Journal, la producción de la serie del universo del escritor británico J.R.R. Tolkien quiere humanos que luzcan similar a los orcos para ahorrar en maquillaje. No harán discriminación por edad o color de piel, incluso es un plus, si les faltan dientes.

Otros extras que también están buscando son los hobbits y los enanos en El Señor de los Anillos. En este caso, buscan personas que no superen el metro y medio de estatura.

Además, la búsqueda tanto de los orcos como de los enanos para El Señor de los Anillos es que tengan “físicos con carácter” y “narices grandes”.

La convocatoria es la siguiente: “Cara parecida a un bolso de cuero, arrugas, piel seca y con una estatura de un metro y medio o de más de dos metros, nariz grande, falta de dientes, aspecto andrógino, abundancia de vello corporal y pelirrojos”.

El Señor de lo Anillos se emitirá en Amazon Prime Video. Sin embargo, ya sufrió su primer problema cuando el actor Will Poulter, quien sería el protagonista de la serie, decidió cancelar su participación en el proyecto por problemas de su agenda en 2020.