Cada vez son más las actrices que deciden pasar por el quirófano, pero no para hacerse un arreglito, sino para quitarse los implantes de senos y precisamente esto hizo Carmen Aub . La actriz de “El señor de los cielos” compartió esta noticia a través de sus redes sociales.

La intérprete de 30 años informa a sus seguidores de esta importante decisión que ha tomado tras presentar muchos de los síntomas asociados a la enfermedad por implantes mamarios.

“Después de 10 años de muchísimo trabajo interno que he hecho he decidido que me los voy a quitar. La verdad es que por un momento no sabía si ponérmelas más pequeñas o quitármelos por completo, pero estuve investigando mucho y hay algo que se llama Breast Implant Illness, tiene muchísimas toxinas que nos hacen mal a nuestro cuerpo, a nuestras hormonas, hay muchos síntomas y decidí que me las voy a quitar”, explicó en su momento.

¿QUÉ HA PASADO CON CARMEN AUB DESPUÉS DE ESTE ANUNCIO?

Carmen Aub dio este gran anunció hace seis días, así que sin más, pasó por el quirófano para someterse a la cirugía y, tal y como prometió, no ha dejado de informar a sus seguidores de cómo está viviendo el proceso de recuperación en el que ya se encuentra.

“Día 4 de revisión. ¿Se supone que tengo que sentir dolor? Porque yo me siento genial”, escribió este martes Aub a través de sus historias de Instagram para tranquilidad de sus fans.

La actriz, quien fuera durante varios años hija de Rafael Amaya en la ficción, acompañó la información de una imagen en la que posa de lo más sonriente con su doctor.

Carmen explicó que ya le quitaron los drenajes, sin embargo, “aún tengo que dormir medio sentada unos días y tener la venda una semana más”, detalló la intérprete de 30 años.

La actriz de El señor de los cielos está contando, a través de sus redes sociales, como está viviendo este proceso de recuperación (Foto: Instagram)

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD POR IMPLANTES MAMARIOS?

Denominada enfermedad por implantes mamarios, se trata de una condición que no tiene un diagnóstico oficial y con poca evidencia científica que la respalde.

Las mujeres que dicen haberla padecido manifiestan haberse recuperado después de quitarse los implantes.

Dados los numerosos testimonios de mujeres que aseguran sufrir síntomas que incluyen dolor crónico y fatiga extrema, la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos (BAAPS, por sus siglas en inglés) declaró ahora que las mujeres que se hacen implantes de pecho deben ser alertadas sobre esta condición.

Asimismo, cirujanos -incluidos los de la BAAPS- están pidiendo que se lleven a cabo más investigaciones sobre el tema.

