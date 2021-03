Isabella Castillo o mejor conocida como ‘Diana Ahumada’ de “El señor de los cielos” ha confirmado que es la tercera persona en contagiarse de COVID-19 tras iniciar las grabaciones de la nueva serie “Malverde: el santo patrón” de Telemundo.

A través de sus redes sociales, la actriz cubana comento que se encontraba batallando con la enfermedad. En la imagen se le ve con el rostro cansado tras 10 días de luchar contra el virus, aunque no dio más detalles sobre sus síntomas. Isabella también le mandó un mensaje de apoyo a Ivonne Montero cuando dio a conocer su contagio.

Su esposo, el actor Matías Novoa fue uno de los primeros en darle ánimo y le comentó: “my covid queen (mi reina covid)” y aunque los seguidores de la pareja les cuestionaron sobre si él también había resultado contagiado, ninguno de los dos respondió a los cuestionamientos.

Días después de esta publicación, Isabella Castillo utilizó la dinámica preguntas y respuestas para revelar detalles sobre los síntomas que presentó a causa el covid-19.

Isabella Castillo habló de sus síntomas en redes sociales (Foto: Instagram)

¿QUÉ HA DICHO ISABELLA CASTILLO SOBRE SUS SÍNTOMAS?

Isabella Castillo reveló que se preocupó muchísimo por su salud antes de saber que tenía Covid, porque creía que se estaba volviendo loca, “a mí me diagnosticaron neurocovid… Antes de saber que tenía Covid, pensé que me estaba enloqueciendo y me asusté mucho”, comenzó a contar sobre los fuertes síntomas que comenzó a presentar sin saber que estaba contagiada.

“Cuando salí positiva y le comenté esta parte de mis síntomas a la doctora, me dijo que pocas personas hablan de esto pero que es algo que pasa y muy frecuentemente y eso me dio tranquilidad”, explicó.

El neurocovid, informan los expertos, tras realizar estudios, puede afectar a una persona con síntomas graves o leves del virus, pero se caracteriza por dolores de cabeza, pérdida del olfato, ansiedad, depresión, problemas de concentración y atención, así como memoria.

Isabella comentó sus síntomas más fuertes desde su contagio, “en teoría tuve todos los síntomas pero ninguno fue tan fuerte como la parte neurológica. Mis peores fueron la psicosis, alucinaciones, mucha pérdida de memoria, confusión, llorar sin sentido, agresiva, sentir que me perseguían, pérdida de cabello y mucha presión en la cabeza”, se sinceró.

Y continuó su mensaje recomendando a las personas a informarse sobre esta sintomatología causada por el virus, pues muchas veces, es la única que se presenta, “hay muchas personas que solo presentan estos síntomas y no lo asocian con Covid, que no fue mi caso porque yo presenté otros síntomas. Pero hay mucha gente que ha llegado a hacerse daño y a los demás y no saben qué tienen. Les recomiendo que se informen sobre este tipo de sintomatología de Covid”, escribió.

Por otro lado, informó que sus pulmones se encuentran bien, “al principio sí me faltó el aire y me cansaba mucho pero gracias a Dios nunca me bajó el oxígeno y mis pulmones están perfectos”, dijo.

La esposa del también actor Matías Novoa se tuvo que aislar por completo, por lo que no pudo recibir las atenciones de su esposo ni de su familia, a quienes no les quería decir de su contagio para no preocuparlos, pues ellos residen en Estados Unidos, aunque finalmente cuando lo hizo, formaron parte de su recuperación, por videollamadas, “Matías (no se contagió) estaba grabando en Miami, (hablé) mucho por FaceTime con mi familia, con amigos, con mis colegas que estábamos pasando por lo mismo y de cierta manera te sientes acompañada en la experiencia; con mi esposo… me hubiera encantado leer pero no era una posibilidad”.

Isabella Castillo dio un mensaje sobre lo que habría cambiado en ella después de su contagio, pues aunque aún sigue dando positiva en la prueba, dice sentirse mucho mejor, “(el Covid) me ha ayudado a concientizar aún más lo peligroso que es este virus, nunca sabes por dónde viene ni a dónde va a atacar y me ha re confirmado que el uso de mascarillas es vital. Estuve casi un año con mascarilla y nunca me enfermé”.

