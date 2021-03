La polémica en torno a Rafael Amaya inicio tras su ‘desaparición’ durante las grabaciones de “El señor de los cielos”, serie en la quera el protagonista durante seis temporadas. A mitad de esta, dejó de aparecer y se empezó a tejer historias de lo que le había pasado. Luego, en el primer capítulo de la séptima entrega apareció para despedirse de su personaje Aurelio Casillas. Desde entonces, no volvió a aparecer en pantalla hasta que finalmente se supo toda la verdad de lo que pasó.

El actor mexicano volvió a reaparecer a finales de 2020, y se reveló que tenía una adicción a las drogas y al alcohol que casi acaban con su vida; afortunadamente, su amigo Roberto Tapia, lo ayudó en su recuperación. El cantante junto a la hermana del actor y su manager crearon todo un plan para rescatarlo: lo llevaron al centro de rehabilitación del famoso boxeador Julio César Chávez.

Tras largos cuatro meses de haber estado internado, luchando contra sus demonios, mostró mejoría y abandonó la clínica de rehabilitación. El histrión de 43 años salió del centro de rehabilitación el 22 de diciembre de 2020. Sin embargo, recientemente la revista mexicana TV Notas aseguró que Amaya fue captado en las calles de Tijuana, ciudad en la que actualmente vive, corriendo en contraflujo de los autos a altas horas de la madrugada y gritando que un grupo de hombres querían secuestrarlo. Así, la vida del actor volvió a concentrar la atención de todos por una supuesta recaía en las drogas. Pero, ¿qué pasó realmente con el recordado Aurelio Casillas? Esto es lo que sabe.

QUÉ PASÓ EXACTAMENTE CON RAFAEL AMAYA EN TIJUANA

De acuerdo con información de TVNotas, Rafael Amaya salió de la clínica de rehabilitación para pasar las fiestas a lado de su familia en Tijuana; sin embargo, hubo una noche que el actor llamó la atención por su comportamiento.

Amaya alertó a algunas personas que se encontraban en las calles de Boulevard Agua Caliente y Avenida Tapachula en Tijuana, pues se encontraba visiblemente alterado, corría de un lado a otro gritando que estuvo a punto de ser atropellado y que querían secuestrarlo. Esto ocurrió a altas horas de la madrugada.

Según el Heraldo de México, un conductor fue el encargado de detenerse y meter a su auto a al actor, esto como una medida para protegerlo y evitar que algo le pasara. Luego fue llevado por el hombre a una gasolinera mientras que Amaya pedía apoyo a las autoridades. Sin embargo, al llegar la policía se dieron cuenta que la estrella mexicana no se encontraba en las mejores condiciones de salud pues parecía muy alterado y con delirios de persecución.

Tras lo sucedido, Rafael Amaya llamó a uno de sus familiares, quien llegó a los 15 minutos aproximadamente. Hasta el momento el actor no ha dado sus descargos por lo sucedido; pero fue su manager quien salió a desmentir la publicación de la revista mexicana de espectáculos.

MANAGER DESMIENTE RECAÍDA DE RAFAEL AMAYA

Karem Guedimin, manager de Rafael Amaya, rompió el silencio y aclaró la situación por la que atraviesa el actor. Tras informarse que su representado fue visto en mal estado, Guedimin aclaró en el programa “Suelta la Sopa” lo que realmente pasó.

“Él nada más pidió un Uber en una gasolinería que estaba ahí […] él salió a pedir un Uber e iba a una dirección. Lo ponen ahí como en una zona residencial, y estaba por ahí su departamento, eso es lo que realmente pasó”, detalló la manager.

Asimismo, la mujer reveló que el protagonista de “El Señor de los Cielos” se encuentra muy molesto por lo que se dijo de él. “Rafa estaba enojadísimo […] en algún momento él dijo voy a hablar, pero yo ahorita no estoy en condiciones de hablar porque yo lo que quiero hablar es puras cosas bonitas y todo lo que voy a hacer y no estar hablando de mi tema de rehabilitación, que para mí es un proceso que no es algo que sea fácil de hablar. Entonces me dijo ‘cuando yo quiera voy a hablar, yo voy a hablar de algo que ya voy a empezar a hacer’”, señaló.