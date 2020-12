“El señor de los cielos” es una de las telenovelas más importantes de Telemundo. La misma comenzó a a emitirse el 15 de abril del 2013 producida por Argos Comunicación y la cadena internacional, presentando una historia de acción, pasión, drama y ganando premios como el International Emmy Award, Premios Tu Mundo y sus actores reconocidos en todo el mundo.

Sin embargo, fue Rafael Amaya quien se llevó gran parte de la fama por la serie. El actor participó en varias telenovelas y películas antes de ser llamado por Telemundo para hacer de Aurelio Casillas, uno de los traficantes de drogas más importantes de México que ha llevado su mercancía por toneladas a Estados Unidos.

Sin embargo, Rafael Amaya desapareció como por arte de magia. Durante los primeros meses se informó que se debía a una enfermedad, pero poco a poco los productores y sus compañeros de actuación confesaron que no sabían nada sobre su paradero y se crearon extraños rumores antes de su reaparición en las redes sociales.

Resulta que el mexicano de 43 años estuvo ausente varios meses porque “tocó fondo” con una adicción a las drogas que casi le cuesta su vida. Fue gracias a su gran amigo Roberto Tapia que el actor pudo entrar en rehabilitación y ahora se le puede verse renovado en las redes sociales.

RAFAEL AMAYA CASI PIERDE LA VIDA POR SU ADICCIÓN

Rafael Amaya se unió al centro de rehabilitación de Julio César Chávez (Foto: Instagram)

El pasado 1 de diciembre, se volvió viral una fotografía del mítico boxeador mexicano Julio César Chávez al lado de Rafael Amaya. Tras esta imagen, todo se enteraron que el actor estuvo en un centro de rehabilitación por ocho meses coincidiendo con su desaparición de las redes sociales.

Tal como señala Infobae, el actor habría estado actuando como su personaje de la ficción de la televisión con comportamientos violentos, por lo que sus compañeros del set de grabación le recomendaron que moderara sus consumos. Consiente de su problema, decidió tomar cartas en el asunto.

Rafael Amaya y su amigo Roberto Tapia en el cumpleaños de su hija (Foto: Instagram)

Con esto, fue Roberto Tapia quien lo llevó a rehabilitación en la clínica Julio César Chávez y se tomó su recuperación como una misión personal. En el programa de espectáculos “Sale El Sol”, tapia confesó que cuando comenzó el proceso para dejar las drogas, el actor estaba muy fuera de forma:

“Subió algo de peso mi compadre porque había dejado de hacer ejercicio y no, pues andaba mal mi compadre. (Ahora) está haciendo ejercicio, está con su psicóloga, creo que casi todos los días platicando, no sé si es media hora o una hora de sesión. Está con los demás compañeros, platican acerca de sus experiencias cuando suben al escenario, por así decir, leyendo la biblia también está.”

Sin embargo, fue una declaración siguiente lo que causó la alerta a todos los fans de “El señor de los cielos” y a sus compañeros: “Me lo contó, me dice ‘compadre, más de un año tomando todos los días, drogándome todos los días’, entonces ya era demasiado pues, él sabía que, si no paraba, él se iba a ir. Vivió muchas situaciones muy fuertes, él sabía obviamente que, si seguía así, él podía perder la vida.”

Roberto Tapia se tomó como misión personal la rehabilitación de Rafael Amaya (Foto: Instagram)

Gracias a los consejos de sus amigos, el acompañamiento de Tapia y el trato de la clínica, hoy en día Rafael Amaya ya puede mostrarse en las redes sociales como un hombre nuevo. Ahora es un ávido lector de la Biblia y ha vuelto a retomar sus rutinas de ejercicio, así que dentro de poco podría volver a la pantalla chica.

De momento, ni el actor ni ninguna cadena de televisión ha confirmado su participación en otras series o películas mientras dura su rehabilitación. Puede que el mismo Amaya haya decidido concentrarse en su salud antes de volver a continuar su carrera como actor, consiente de los peligros que acecha la fama en cada esquina.

Rafael Amaya y su amigo Roberto Tapia (Foto: Instagram)

